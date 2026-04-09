'Belgija na tak način še ni izgubila v teh kvalifikacijah'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Slovenske rokometašice so si po drugi kvalifikacijski zmagi nad Belgijkami že izborile nastop na letošnjem celinskem tekmovanju, ki bo med 3. in 20. decembrom v petih državah. V skupini 3 so si s šestimi točkami že zagotovile končno drugo mesto. Na prvem so Nemke, ki so na dosedanjih petih tekmah osvojile vseh deset točk, Belgija in Severna Makedonija sta zbrali po dve točki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Slovenija je v kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo premagala Belgijo z 29:22 in 36:14 ter Severno Makedonijo z 28:20, proti Nemčiji pa je izgubila s 23:30 in 18:33. V nedeljo, 12. aprila, bo v Velenju gostila Severno Makedonijo.

Tjaša Stanko na tekmi v Belgiji. FOTO: RZS

Slovenija bo konec tega leta desetič nastopila na evropskem prvenstvu. Najboljšo uvrstitev je dosegla pred štirimi leti, ko je v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji zasedla osmo mesto. Na Madžarskem 2004 je osvojila deveto mesto, dve leti pred tem na Danskem ter v Avstriji, Švici in na Madžarskem 2024 pa deseto mesto.

Zaključni turnir v Franciji 2018 je končala na 13., na Švedskem 2016 na 14. mestu. Najslabše uvrstitve je dosegla na Švedskem 2006, na Danskem in Norveškem 2010 ter na Danskem 2020, ko je turnirje končala na zadnjem, 16. mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V mestu v zahodnem delu Belgije je bilo vse v znamenju izbrank črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića. Njegove varovanke so takoj prevzele vajeti igre v svoje roke in v vseh elementih igre zasenčile Belgijke, potem ko so pred tekmo izvedele, da so Makedonke v Skopju izgubile proti Nemkam in da za predčasno napredovanje potrebujejo vsaj točko.

Dragan Adžić FOTO: Profimedia

"V tekmo smo krenili brez podcenjevanja najboljših igralk Belgije. To nam je dalo stabilnost od prve sekunde, da smo že v prvem polčasu dosegli fenomenalen rezultat. Belgija na tak način še ni izgubljala v teh kvalifikacijah, kar priča o kakovosti, igrivosti in želji, da si že en krog pred koncem zagotovimo neposredno uvrstitev na EP," je po tekmi dejal selektor Adžić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Najprej bi pohvalila punce. Vesela sem, da smo si priborile vstopnico za EP, da je vsaka dobila priložnost in jo dobro izkoristila. Prvenstvo je še daleč, a sem vesela, da ga bodo izkusile tudi nove punce in dobile izkušnje. Borile se bomo," pa je dejala Tjaša Stanko in obenem toplo povabila vse ljubitelje rokometa, da se jim pridružijo v Velenju, da skupaj proslavijo uvrstitev na Euro. V slovenski reprezentanci je bila najučinkovitejša Tjaša Stanko z desetimi goli, Nataša Ljepoja in Živa Čopi sta dosegli po pet zadetkov.