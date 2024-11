Pomlajene Slovenke za uvod v Innsbrucku obljubljajo srčno igro

OGLAS

Izbrani vrsti Norveške in Slovenije sta se merili na zadnjih treh velikih tekmovanjih. Vselej so bile boljše Skandinavke, ki bodo tudi tokrat velike favoritinje. Na EP 2022 so bile boljše s 26:23, na SP 2023 s 34:21, na letošnjih olimpijskih igrah pa z 29:22. Selektor Dragan Adžić je na Tirolsko odpeljal 18 rokometašic. V Innsbrucku so krilne igralke Ema Abina, Živa Čopi, Maja Svetik, Ema Marija Marković in Elena Erceg, zunanje igralke Ana Abina, Špela Bajc, Erin Novak, Teja Pogorelc, Tjaša Stanko, Ivona Barukčić, Nuša Fegic in Blažka Hauptman, krožne napadalke Manca Jurič, Nataša Ljepoja in Lana Puncer ter vratarki Dijana Đajić in Maja Vojnovič.

Reprezentanca bo deveti nastop na EP začela z dvobojem proti eni najboljših reprezentanc na svetu. Norvežanke branijo evropski naslov, ki so ga pred dvema letoma osvojile v ljubljanskih Stožicah, lansko SP so končale na drugem mestu, v Parizu so dobile olimpijsko zlato. Skupno so Norvežanke na največjih tekmovanjih osvojile že 33 kolajn, od leta 2014 so le na SP 2019 ostale brez medalje. Po OI je slovenska izbrana vrsta doživela temeljito spremembo; v Innsbrucku bo tako na velikih tekmovanjih prvič nastopila skoraj polovica Adžićevih izbrank. "Izjemno sem hvaležna za to priložnost, da sem lahko del reprezentance. Starejše soigralke so nas mlajše zelo vzpodbujale ter prenašale svoje znanje in izkušnje na nas. Na tekmice smo se dobro pripravljale. Na obračunu bomo morale biti povezane, se vzpodbujati, upoštevati napotke trenerja in za Slovenijo igrati tudi srčno," je za RZS dejala krožna napadalka Puncer, ena izmed treh mladink, ki so del slovenske članske reprezentance v Innsbrucku.

Dragan Adžić

"Norveška se je na začetku olimpijskega ciklusa še posebej potrudila, verjetno zaradi sprememb po olimpijskih igrah, in v zadnjih dveh pripravljalnih tednih odigrala šest zelo kakovostnih tekem. Kljub manjkajočim igralkam so Norvežanke pokazale dominantnost in potrdile, da so še vedno ekipa, ki sodi v sam svetovni vrh," je nasprotnice ocenil Adžić in dodal: "Za nas bo najbolj pomembno, da na tekmi nastopimo sproščeno in da ne pogledujemo proti semaforju, temveč da smo osredotočeni na vsako naslednjo situacijo." "Dobro se zavedamo, kaj Norveška pomeni v svetovnem merilu. Vsi njeni dosežki dokazujejo, da gre za velesilo. Mi se na tekmo pripravljamo povsem običajno. Na tekmi bo pomembno, da spoštujemo naše dogovore, skušamo prikazati največ, česar smo sposobne in tako odigrati kar najboljši dvoboj," pa je dodala Novakova.

Erin Novak

Po dvoboju s Skandinavkami se bodo slovenske rokometašice v naslednjih dneh pomerile z bolj primerljivimi tekmicami. V soboto bodo ob 20.30 igrale s Slovakinjami, v ponedeljek ob 18. uri pa še s sogostiteljicami Avstrijkami.