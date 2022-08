Slovenke zaključile nastope na SP, za konec poraz s Ferskimi otoki

Slovenke so tekmice s Ferskih otokov lovile celotno tekmo. Te so na uvodu hitro povedle s 3:0. Izenačenju je sledil pobeg na 5:3, novo izenačenje na 6:6 in na sredini prvega polčasa nov pobeg na 9:6. Po zaostanku za pet zadetkov v 38. minuti (16:21) je svoja vrata zaklenila odlično razpoložena Saša Posega, ki je z zaporednimi obrambami soigralkam omogočala, da so, kljub napakam, počasi topile prednost in po nizu 6:1 sedem minut kasneje izid poravnale na 22:22. Sledili sta še izenačenji na 23. in 24. golu, nato pa je luknjičasta slovenska obramba tekmicam v 54. minuti dovolila, da so se oddaljile na 26:24. Te prednosti do konca niso več izpustile iz rok. Za Slovenijo so Lara Bukovec, Azra Zulić in Nena Černigoj dosegle po šest zadetkov, medtem ko je Posega ob 37-odstotni natančnosti zaustavila 13 strelov.

"Za nami je pričakovano zahtevna tekma. Na koncu so nas nekoliko izdale moči, saj smo napravili veliko napak. Odločala je izredno slaba realizacija našega napada. Osvojili smo 20. mesto. Gremo delati naprej!" je po tekmi dejal selektor Borut Hren.

Tekme Slovenije na SP:

Slovenija - Ferski otoki 28:31 (12:16)

Slovenija: Posega, Matekovič, Bukovec 6, Zulić 6, Ocepek 3, Jazbinšek 3, Kogovšek 4, Đajić, Pogorelc, Udovč, Vuk, Erceg, Černigoj 6, Simič, Kokalj, Zel.

Črna Gora - Slovenija 31:24 (17:12)

Slovenija: Posega, Matekovič, Bukovec 1, Zulić 4, Ocepek 1, Jazbinšek, Kogovšek 2, Đajić, Pogorelc, Udovč 3, Vuk, Erceg, Černigoj 12, Simič, Kokalj 1, Zel.

Slovenija - Slovaška 33:30 (19:17)

Slovenija: Posega, Matekovič 1, Bukovec 6, Zulić 9, Ocepek 9, Jazbinšek, Kogovšek 1, Đajić, Pogorelc, Udovč 1, Vuk, Erceg, Černigoj 6, Simič, Kokalj, Zel.

Slovenija - Švica 32:23 (17:13)

Slovenija: Posega, Matekovič 3, Bukovec 4, Zulić 8, Ocepek 3, Jazbinšek 1, Kogovšek 4, Đajić, Pogorelc, Udovč 1, Vuk, Erceg 2, Černigoj 6, Simič, Kokalj, Zel.

Nizozemska - Slovenija 31:17 (18:10)

Slovenija: Posega, Matekovič 2, Bukovec 2, Zulić 3, Ocepek 3, Jazbinšek, Kogovšek, Đajić, Pogorelc 1, Udovč 1, Vuk, Erceg 2, Černigoj 1, Simič, Kokalj 2, Zel.

Slovenija - Romunija 25:35 (12:20)

Slovenija: Černigoj 5, Kogovšek 2, Kokalj, Jazbinšek, Pogorelc 6, Zulić 8, Ocepek, Zel, Matekovič, Erceg 2, Udovč 1, Bukovec, Simič 1, Đajić, Posega, Vuk.

Gvineja - Slovenija 32:33 (15:21)

Slovenija: Posega, Matekovič 4, Bukovec 3, Zulić 6, Ocepek 6, Jazbinšek, Kogovšek 3, Đajić, Pogorelc 1, Udovč 3, Vuk, Erceg 1, Černigoj 3, Simič, Kokalj 3, Zel.