Fantastičen uspeh: Izjemna Mia Krampl ima medaljo, čakamo še na Garnbretovo

Finalistke so se na Königsplatzu v bavarski prestolnici v odločilnem delu prvenstva najprej pomerile v balvanskem plezanju. Uvodni balvanski rebus ni bil zahteven, od osmih je vrh v prvem poskusu osvojilo sedem tekmovalk, ko je vsaka v skladu s posebnim točkovanjem prejela po 25 točk. Vrh sta v prvem balvanu osvojili tudi obe Slovenki Garnbretova in Kramplova.

Presenetljivo dobro se je v balvanski rundi finala odrezala Golničanka Mia Krampl , ki je v kvalifikacijah balvanov na 21. mestu ostala brez polfinala. Po prvem delu je tretja z 80,9 točke dvema vrhovoma v prvem poskusu, enim v dveh in cono. Toliko točk kot Gorenjka je zbrala tudi domačinka Hannah Meul , ki pa je pred Kramplovo zaradi boljše uvrstitve v prejšnjih krogih.

Tudi na drugem balvanu sta bili Slovenki med tekmovalkami, ki so vrh osvojile v prvem poskusu. Po polovici balvanskega dela finala so bile tekmovalke izenačene, zato pa se je razlika naredila na tretjem balvanu, ki se je izkazal za najbolj zahtevnega, a ne za olimpijsko in svetovno prvakinjo v kombinaciji, takrat še v kombinaciji s hitrostjo, ter novo evropsko balvansko prvakinjo.

Do vrha je zmogla le super šampionka iz Slovenije. Garnbretova je odčitala novo lekcijo tekmicam ter v teniškem žargonu dobila odločilno točko. Medtem ko so se njene tekmice morale zadovoljiti z osvojenim oprimkom, ki označuje sredino (cona), je Garnbretova edina po treh balvanih imela že 75 točk. V zadnjem pa je pustila desetinko točke, ker je šla v steno dvakrat.

Ganbretova je posamično v težavnosti v Münchnu osvojila naslov evropske prvakinje, Kramplova pa je bila četrta. Meri na tretje zlato na prvenstvu v Münchnu, s čimer bi postavila nov mejnik v že tako mejnikov polni karieri. Težavnostna in balvanska tekma sta predstavljali kvalifikacijska kroga za uvrstitev v finale kombinacije po posebnem točkovanju. Na poti do super finala je Garnbretova osvojila rekordnih 2000 točk, Kramplova je bila v tej razvrstitvi sedma.

V kombinaciji se bodo tekmovalke danes rangirale po povsem novem točkovanju. Na voljo je 200 točk, 100 točk v balvanih in 100 točk v težavnosti. Slavila bo tista, ki bo zbrala največ točk.