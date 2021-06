Slovenki zlati na EP

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta si na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na mirnih vodah v Poznanju priveslali naslov prvakinj v disciplini K-2 na 200-metrski razdalji. S tem sta slovenski kajakašici upravičili vlogo favoritinj. Drugo mesto sta osvojili domačinki Dominika Putto in Katarzyna Kolodziejczyk (+0,385), tretje pa Madžarki Anna Lucz in Blanka Kiss (+0,418). Slovenski kajakašici sta v soboto na 500-metrski razdalji zasedli peto mesto in bili od odličja oddaljeni slabi 1,2 sekunde.

icon-expand Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman FOTO: Kajakaška zveza Slovenije icon-expand