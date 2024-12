Slovenke na tekmo z velesilo Dansko polne optimizma

Na rokometnem ženskem evropskem prvenstvu, ki tokrat poteka na Madžarskem ter v Avstriji in Švici, Slovenija nastopa s pomlajeno zasedbo, ki jo krasi izjemna energija in posledično tudi dobre predstave. Po tem, ko so Slovenke v prvem delu tekmovanja premagale Slovakinje in Avstrijke ter izgubile proti Norvežankam, so tudi drugi del tekmovanja začele s porazom proti Nizozemski, sedaj pa so znova krenile zmagovalno. Tokrat so bile uspešnejše od Švicark z rezultatom 34:25.