Slovenska A reprezentanca z zmago začela prijateljski turnir

Slovenija A je igrala v naslednji postavi: Tonček Šter, Alen Pajenk, Gregor Pernuš, Jan Kozamernik, Alen Šket, Žiga Štern, Jan Klobučar, Jani Kovačič, Matic Videčnik, Gregor Ropret, Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič.

"Mislim, da smo na pravi poti. Da sicer še nismo tam, kjer bi lahko bili, a smo na dobri poti k temu. Če bomo tako nadaljevali, bomo le še dvignili formo. Tako kot nihamo na treningih, smo nihali tudi danes. Iz tekme v tekmo bo vse boljše in mislim, da bomo lahko še precej popravili našo igro," je bil po tekmi dokaj zadovoljen slovenski prosti igralec Jani Kovačič.

Debitant v naši izbran vrsti Gregor Pernuš je dodal: "Zame je bila ta tekma nepozaben trenutek, še posebej as, ki mi je uspel za zadnjo točko. Mislim, da sem igral dokaj dobro, tudi vzdušje v ekipi je odlično. Bolgari so bili zame osebno najtežji nasprotnik, proti kateremu sem kdaj igral, tako da je bil to velik zalogaj, a sem izziv sprejel in skušal igrati kar najboljše. Kot ekipa smo danes zelo dobro igrali na sredini igrišča, preko blokerjev, zelo se je izkazal tudi Čebulj z napadi."

Tri reprezentance, šest ekip

Selektorji vseh treh reprezentanc, ki se med seboj merijo v Areni Stožice, so se z željo, da na tekmah preizkusijo čim več igralcev, odločili, da bodo turnir odigrali z dvema ekipama.

Reprezentance bodo tako razdeljene na zasedbo A in zasedbo B, v vsaki je lahko največ 14 igralcev (reprezentance bodo Ligo narodov lahko odigrale z več kot 14 odbojkarji). Zasedbi bosta med seboj odigrali tri nize in ločeno nabirali točke, vsak osvojen niz bo posamezni reprezentanci prinesel eno točko. Zmagovalka turnirja bo reprezentanca z največ zbranimi točkami.