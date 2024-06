Slovenska atletika na EP v Rim po najmanj eno kolajno

"V Rim potuje številčna zasedba, reprezentanca pa bi bila še večja, če ne bi bilo poškodb. Maja Mihalinec Zidar se je že pred časom zaradi poškodbe stegenske mišice morala odpovedati nastopu v sprintu, potem pa je ta korak storila še Maruša Mišmaš Zrimšek. Pri Tini Šutej je še vprašaj, ker še ni sprejela dokončne odločitve glede odhoda v Rim po nedeljski poškodbi. Kljub temu bomo imeli na EP kvalitetno ekipa, veseli nas, da sta se uvrstili tudi obe štafeti atletov," je na uvodu novinarske konference povedal direktor Atletske zveze Slovenije (AZS) Nejc Jeraša.

"Dobro sem pripravljen, fizično sem v dobri formi, tehnično se še sestavljam. A je do EP še dovolj časa, da bom imel tam lahko dobro tekmo. Disk na svetovni ravni je vse boljši, svetovna konkurenca je v bistvu evropska na čelu s svetovnim rekorderjem Mykolasom Alekno iz Litve in olimpijskim in svetovnim prvakom Danielom Stahlom iz Švedske," je pojasnil Čeh, ki se je v Slovenijo javil prek internetne povezave.

Na EP se pripravlja v Estoniji, kje sicer živi večji del sezone. Med možna kandidata za zmagovalni oder je dodal Litovca Andriusa Gudžiusa, nekdanjega evropskega (2018) in svetovnega prvaka (2017), pa tudi Avstrijca Lukasa Weisshaidingerja, ki je bil tretji na OI v Tokiu ter tretji tudi na SP v Dohi 2019 in na EP v Berlinu 2018. Letos je bil ponovno zelo uspešen na mitingih.