Slovenska atletika si je v Bolgariji zagotovila prvo ligo

Jure Grkman, Lovro Mesec Košir, Rok Ferlan in Luka Janežič so v zadnji disciplini, štafeti 4 X 400 m, zmagali z izjemnih 3:05,33 in se zelo približali

slovenskemu rekordu (3:02,70), ki so ga Miro Kocuvan, Boštjan Horvat, Jože Vrtačič in Matija Šestak dosegli 28. avgusta 1999 na svetovnem prvenstvu v Sevilli.

Tik pred tem so Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Maja Pogorevc in Anita Horvat na 4 X 400 m na drugem mestu s 3:30,90 popravile državni rekord (3:34,19), ki so ga Zupinova, Smonkarjeva, Ana Benko in Horvatova tekle 25. junija 2017 na ekipnem EP v Tel Avivu.