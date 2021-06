Slovenska atletika v Bolgariji tretja po prvem dnevu

Slovenska atletska reprezentanca je tretja po prvem dnevu evropskega ekipnega prvenstva v bolgarski Stari Zagori ter s tem na mestu, ki kot zadnje vodi v prvo ligo. Ekipa je dosegla dve zmagi, Tina Šutej je s 4,25 m slavila v skoku s palico, Klara Lukan pa je z 8:48,80 na 3000 m dosegla slovenski rekord za mlajše članice.

Drugi so bili Jerneja Smonkar z osebnim rekordom na 800 m (2:03,37), Luka Janežič z izidom sezone na 400 m (46,37) in Neja Filipič, ki je v troskoku z 14,21 m normo za olimpijske igre v Tokiu (14,32 m) zgrešila za 11 cm. Tretja mesta so osvojili Anita Horvat na 400 m (52,94), na 100 m Maja Mihalinec Zidar (11,73) ter obe štafeti 4 X 100 m. Četrti so bili Veronika Domjan v metu diska (52,83 m), na 400 m ovire Ian Matic Guček (51,45) in Agata Zupin, ki je s 57,39 tekla le stotinko slabše od svojega izida sezone. Sedemnajstletni Guček je na svojem prvem članskem nastopu za reprezentanco tekel tretji izid kariere. Slovenija je po 21 od 40 disciplin tretja, ima 108 točk ter je 11,5 točke pred četrto Slovaško. Prepričljivo vodi Madžarska (138,5 točke) pred Dansko (133). Prvi dan nihče v ekipi ni razočaral, nastope pa je začela Šutejeva, ki je začela skakati, ko so ostale končale, opravila pa je le en uspešen poskus. "Zadovoljna sem, prinesla sem devet točk ekipi. Pred mojim prvim skokom je začel padati dež. Ko sem preskočila svojo začetno višino sva se s trenerjem posvetovala, ali bi sploh nadaljevala. Nisem želela tvegati poškodbe, zato je dejal, da naj končam. Svoje sem naredila in sem potem neobremenjeno spremljala reprezentančne sotekmovalce," je povedala Šutejeva.

icon-expand Tina Šutej FOTO: AP

Rahel dež je padal le med njenim nastopom, sicer pa je kljub slabim napovedim tekmovanje potekalo v lepem vremenu. Lukanova, ki tako kot Šutejeva ni imela prave konkurence, je za drugo zmago vodila od starta do cilja in številne prehitela za krog in več. "Super sem zadovoljna, rekord sem izboljšala za 12 sekund. Vesela sem, da mi je to uspelo v solo teku, po načrtu, da tečem na polno. Uspelo mi je zadržati ritem ves čas, potrdila sem dobro formo," je bila zadovoljna Lukanova. Tudi Janežič je prizorišče zapustil vesel, četudi je zmago izgubil v zadnjih metrih: "Z nastopom sem zadovoljen, ker sem tekel povsem brez bolečin. To je bistvo tega teka. Malo mi je žal, ker na koncu nisem pričakoval, da bom tako blizu Slovaka, in me je prehitel. Ampak glede na okoliščine, imel sem dolgo težave s poškodbo, sem zadovoljen tako z uvrstitvijo kot izidom." Filipičevi je že uspešen drugi skok (13,98 m) prinesel drugo mesto, ob dveh prestopih pa je v zadnji, četrti seriji, zmogla največ. A je bila razočarana, ker je bila že drugič v kratkemu času tako blizu nastopu na OI, poleg tega pa je olimpijsko normo dosegla Bolgarka Gabrijela Petrova (14,42 m).

icon-expand Neja Filipič FOTO: Aljoša Kravanja