Slovenska atletika v Varaždinu znova obstala na zadnji stopnici

Zbrala je 321 točk in zaostala za Estonijo, ki si je s 336,5 točke zagotovila prvo mesto in napredovanje v prvo ligo, drugo po moči za superligo. V nedeljo sta zmagi za Slovenijo pred številnimi slovenskimi navijači, teh je bilo veliko tudi v soboto zaradi bližine meje, dosegli štafeti 4 X 400 m. Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Aneja Simončič in Anita Horvatso tekle 3:36,71, Rok Ferlan,Jure Grkman, Lovro Mesec Koširin Luka Janežičpa v zadnji disciplini EP 3:06,80.

Najboljši slovenski posamični izid dneva je dosegla Maja Mihalinecna 200 m, kjer je za drugo mesto s 23,03 ob vetru v prsi za stotinko zgrešila normo za svetovno prvenstvo v Dohi. Drugi so bili še Martina Ratejv metu kopja (56,87 m), Žan Rudolfna 800 m (1:49,01) in Nejc Pleškov metu kladiva (70,49 m), tretji pa je bil Janežič na 200 m (21,28). Slednji je Sloveniji posamično prinesel 22 točk, kot tudi Mihalinčeva, oba pa sta tekla še v štafetah. Tretji mesti sta osvojili še Maruša Černjulv skoku v višino (1,90 m) in Nejc Filipičv skoku v daljino (6,12 m).

Šutejeva domov z novim rekordom

Ljubljančanka Tina Šutejje v soboto zmagala v skoku s palico in s 4,70 m izboljšala svoj prejšnji slovenski rekord na prostem ter izpolnila tudi mednarodno normo za olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu. Poleg Šutejeve je zmago uvodni dan EP dosegel še Janežič na 400 m (46,13), šest slovenskih predstavnikov pa je nanizalo druga mesta. V slovenski ekipi je prva začela tekmovati nekdanja mladinska evropska prvakinja in svetovna mladinska podprvakinja Barbara Špiler, ki je bila v metu kladiva druga (64,85 m).

To mesto je na 400 m ovire zasedla tudi Agata Zupin, ki je bila pred dvema letoma evropska podprvakinja do 23 let (58,36). Drugi so bili še v teku na 100 m Mihalinčeva (11,56), Horvatova na 400 m (52,45), na 800 m nenadejano Jerneja Smonkarz osebnim rekordom (2:04,66) ter še bolj nepričakovano na 3000 m zapreke na svojem prvem teku na tej razdalji Klara Lukan(10:33,55), mladinska evropska prvakinja. Četrti so bili Filipičeva v troskoku (13,32 m), Matija Kranjcv metu kopja (70,28 m) in Jan Petračna 1500 m (3:55,70).

Poljska zmagala v atletski superligi

Poljska je zmagala na ekipnem evropskem prvenstvu v superligi, ki je tri dni potekala na njihovih domačih tleh v Bydgoszczu. Zbrala je 345 točk, druga je bila Nemčija (317,5) tretja pa Francija (316,5). Zadnjih pet reprezentanc je izpadlo v prvo ligo, to so Češka, Švedska, Grčija, Finska in Švica. Iz prve lige, ki je bila na Norveškem, so se v superligo uvrstili Portugalci, v drugo ligo pa so izpadle Romunija, Madžarska, Slovaška in Litva.

V Varaždinu je v prvo ligo napredovala Estonija, izpadli so Izrael, Ciper, Luksemburg, Gruzija in Malta, v Skopju pa si je v tretji ligi napredovanje zagotovila Islandija.