Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Slovenska atletska asa v boju za ugledni evropski priznanji

Ljubljana, 21. 09. 2026 10.38 pred 34 minutami 3 min branja 0

Avtor:
A.V.
Kristjan Čeh

Evropska atletska zveza je med deseterico kandidatov za naziv najboljšega atleta stare celine uvrstila Kristjana Čeha. Hkrati se za laskavi naslov mlade vzhajajoče zvezde poteguje Živa Remic, ki velja za eno izmed glavnih kandidatk za osvojitev te lovorike.

Ptujčan Kristjan Čeh je v letošnjem letu poskrbel za pravo senzacijo v Birminghamu, kjer si je pokoril evropsko konkurenco v metu diska. Z izjemnim metom, dolgim 72,51 metra, je postavil nov rekord prvenstev in svetovnega rekorderja Mykolasa Alekno ugnal za več kot petdeset centimetrov.

Za njim je zares vrhunsko obdobje, saj je že drugič premagal konkurenco v diamantni ligi, z zlatom pa se je okronal tudi na sredozemskih igrah. V tej sezoni je magično mejo 70 metrov presegal kot po tekočem traku – to mu je uspelo kar desetkrat, od tega je štirikrat disk poletel celo čez 72 metrov, s čimer se je pridružil elitnemu klubu le devetih metalcev v zgodovini te discipline.

Najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh se je znašel med deseterico kandidatov za naziv najboljšega atleta stare celine.
Najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh se je znašel med deseterico kandidatov za naziv najboljšega atleta stare celine.
FOTO: AP

Bo Armand Duplantis še tretjič zapored stopil na evropski prestol?

Čeprav je bila uvrstitev Kristjana Čeha med kandidate povsem pričakovana, pa se zdi, da so njegove možnosti za končno zmagoslavje v tem prestižnem izboru precej majhne. Glavni favorit za osvojitev lovorike namreč znova ostaja neustavljivi Šved Armand Duplantis, ki si je naziv najboljšega atleta stare celine prislužil že v preteklih dveh letih.

Izjemni švedski zvezdnik je v letošnjem letu znova prestavil meje mogočega in z znamko 6,31 metra izboljšal lasten svetovni rekord. Ob tem je zbirko žlahtnih odličij dopolnil z naslovoma dvoranskega svetovnega prvaka in zmagovalca evropskega prvenstva na prostem, piko na i pa je postavil pretekli vikend, ko je prepričljivo slavil na krstnem ultimate svetovnem prvenstvu v Budimpešti.

Glavni favorit za osvojitev lovorike namreč znova ostaja neustavljivi Šved Armand Duplantis, ki si je naziv najboljšega atleta stare celine prislužil že v preteklih dveh letih.
Glavni favorit za osvojitev lovorike namreč znova ostaja neustavljivi Šved Armand Duplantis, ki si je naziv najboljšega atleta stare celine prislužil že v preteklih dveh letih.
FOTO: Profimedia

Končna odločitev o zmagovalcih bo rezultat štirih enakovrednih glasovanj. Četrtino končne ocene bodo prispevali glasovi navijačev (25 odstotkov), četrtino glasovi nacionalnih zvez (25 odstotkov), preostali delež pa si bosta enakomerno razdelila športni novinarji ter strokovna komisija Evropske atletske zveze. Imena prejemnikov nagrad bodo razkrita 1. oktobra, slovesna podelitev priznanj pa se bo odvila 24. oktobra na gala večeru v Lozani.

V ženski konkurenci strokovnjaki največ možnosti za uspeh pripisujejo blesteči švicarski srednjeprogašici Audrey Werro. Slednja je blestela predvsem na zunanjih stezah, kjer je v teku na dva obrata z izjemnim časom 1:53,70 dosegla tretji najhitrejši tek vseh časov, vrhunsko formo pa je potrdila tudi z zmagama na evropskem prvenstvu in premiernem prvenstvu v Budimpešti, kjer je ugnala izjemno močne tekmice.

Zanimivo je, da je s seznama kandidatk tokrat izpadla Nizozemka Femke Broeders Bol, ki je v preteklih štirih letih kar trikrat dominirala v tem izboru in odnesla naziv najboljše atletinje stare celine.

Zelo resna kandidatka za osvojitev lovorike je Živa Remic, ki se poteguje za zmago med mladimi talenti.
Zelo resna kandidatka za osvojitev lovorike je Živa Remic, ki se poteguje za zmago med mladimi talenti.
FOTO: Facebook

Visoka pričakovanja za slovenski uspeh

Veliko resnejša kandidatka za osvojitev lovorike je Živa Remic, ki se poteguje za zmago med mladimi talenti. Izjemno nadarjena slovenska tekačica, ki je medtem že praznovala svoj 17. rojstni dan, si je namreč še kot 16-letnica pritekla naslov svetovne prvakinje v kategoriji do 20 let, uspeh pa je dopolnila z zlatom in novim rekordom prvenstva na evropskem prvenstvu do 18 let.

V zimskem delu sezone je postavila najhitrejši dvoranski čas vseh časov med mlajšimi mladinkami (2:00,73), kar je hkrati tretji najboljši dvoranski dosežek sezone med starejšimi mladinkami. V poletnih mesecih pa je šla še korak dlje in prvič premagala magično mejo dveh minut – njen rezultat 1:59,64 velja za tretji najhitrejši izid leta na svetu v kategoriji do 20 let ter za absolutno najboljši tek med mlajšimi mladinkami.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
atletika evropski atlet leta kristjan čeh živa remič

Slovenijo čaka Srbija: čas je za izločilne boje

24ur.com Žanet Polanec do naslova evropske prvakinje v MMA-ju
Zadovoljna.si Ne zamudite naslednjih pet polfinalistov šova Slovenija ima talent
Zadovoljna.si Imamo naslednjih pet polfinalistov šova Slovenija ima talent
24ur.com Živa Remic že nekaj časa premika slovenske mejnike
24ur.com Šutej: Moja želja je, da bi bila najboljša slovenska atletinja vseh časov
24ur.com Komaj 16-letna Živa Remic pokorila svetovno konkurenco
Moskisvet.com Tako lepo dekle ima Kristjan Čeh
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Luka Dončić s sporočilom, ki gane: "Kamorkoli grem, sta vedno z menoj"
Majhno slovensko mesto, ki je jeseni kot ustvarjeno za družinski izlet
Majhno slovensko mesto, ki je jeseni kot ustvarjeno za družinski izlet
Otrok ima vročino, nato pa se pojavijo pikice na rokah in v ustih: to je lahko zelo nalezljiva bolezen
Otrok ima vročino, nato pa se pojavijo pikice na rokah in v ustih: to je lahko zelo nalezljiva bolezen
Imel je vse, a ene tragedije ni nikoli prebolel: izgubil je sina
Imel je vse, a ene tragedije ni nikoli prebolel: izgubil je sina
zadovoljna
Portal
Vsi govorijo o vroči usnjeni opravi, v kateri navdušuje pri 48 letih
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, tehtnice iščejo ravnovesje
Pri 71 letih ga povezujejo s 40-letnico
Pri 71 letih ga povezujejo s 40-letnico
Krilo, ki podaljša postavo in pristaja skoraj vsaki ženski
Krilo, ki podaljša postavo in pristaja skoraj vsaki ženski
vizita
Portal
Kako magnezij vpliva na delovanje črevesja
Po 50. letu postane ta številka na izvidu pomembnejša, kot si marsikdo misli
Po 50. letu postane ta številka na izvidu pomembnejša, kot si marsikdo misli
Demenca ni normalen del staranja: kako jo prepoznati in kakšno pomoč potrebuje človek, ki z njo živi
Demenca ni normalen del staranja: kako jo prepoznati in kakšno pomoč potrebuje človek, ki z njo živi
Mit o 10.000 korakih je ovržen! Kaj po mnenju znanosti deluje bolje za zdravje?
Mit o 10.000 korakih je ovržen! Kaj po mnenju znanosti deluje bolje za zdravje?
cekin
Portal
To pri nakupovanju počnemo skoraj vsi, čeprav ni nujno najboljša izbira
Star je 91 let in še vedno dela. Njegov razlog je ganil milijone
Star je 91 let in še vedno dela. Njegov razlog je ganil milijone
Zmagovalec prejme več kot 12.000 evrov. Le dobro mora spati ...
Zmagovalec prejme več kot 12.000 evrov. Le dobro mora spati ...
Število zaposlenih starejših od 55 let poskočilo za 65 odstotkov
Število zaposlenih starejših od 55 let poskočilo za 65 odstotkov
moskisvet
Portal
Pevka ujeta z znanim bogataševim sinom
Hitra hrana vam ne bo uničila postave – če upoštevate to preprosto pravilo
Hitra hrana vam ne bo uničila postave – če upoštevate to preprosto pravilo
Hrvaška Heidi Klum, ki obožuje hitre avtomobile, nogomet in življenje po svoje
Hrvaška Heidi Klum, ki obožuje hitre avtomobile, nogomet in življenje po svoje
S svojim izumom je spremenil svet, nato pa skrivnostno izginil
S svojim izumom je spremenil svet, nato pa skrivnostno izginil
dominvrt
Portal
To sadno drevo jeseni navduši z oranžnimi plodovi: vzgoja je preprosta
Imate doma katero od teh stvari? Pred jesenjo je pravi čas, da se jih 'znebite'
Imate doma katero od teh stvari? Pred jesenjo je pravi čas, da se jih 'znebite'
Je usnjena jakna postala trda? Tako ji lahko povrnete mehkobo
Je usnjena jakna postala trda? Tako ji lahko povrnete mehkobo
Želite cvetje tudi pozimi? Jeseni morate posaditi te priljubljene cvetlice
Želite cvetje tudi pozimi? Jeseni morate posaditi te priljubljene cvetlice
okusno
Portal
Ni vam treba v trgovino: iz teh osnovnih sestavin lahko pripravite nešteto kosil
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Marmelada iz grozdja
Marmelada iz grozdja
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Nekoč v mestu Venice
Nekoč v mestu Venice
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961