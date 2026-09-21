Slovenska atletska asa v boju za ugledni evropski priznanji

Ptujčan Kristjan Čeh je v letošnjem letu poskrbel za pravo senzacijo v Birminghamu, kjer si je pokoril evropsko konkurenco v metu diska. Z izjemnim metom, dolgim 72,51 metra, je postavil nov rekord prvenstev in svetovnega rekorderja Mykolasa Alekno ugnal za več kot petdeset centimetrov. Za njim je zares vrhunsko obdobje, saj je že drugič premagal konkurenco v diamantni ligi, z zlatom pa se je okronal tudi na sredozemskih igrah. V tej sezoni je magično mejo 70 metrov presegal kot po tekočem traku – to mu je uspelo kar desetkrat, od tega je štirikrat disk poletel celo čez 72 metrov, s čimer se je pridružil elitnemu klubu le devetih metalcev v zgodovini te discipline.

Najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh se je znašel med deseterico kandidatov za naziv najboljšega atleta stare celine. FOTO: AP

Bo Armand Duplantis še tretjič zapored stopil na evropski prestol?

Čeprav je bila uvrstitev Kristjana Čeha med kandidate povsem pričakovana, pa se zdi, da so njegove možnosti za končno zmagoslavje v tem prestižnem izboru precej majhne. Glavni favorit za osvojitev lovorike namreč znova ostaja neustavljivi Šved Armand Duplantis, ki si je naziv najboljšega atleta stare celine prislužil že v preteklih dveh letih. Izjemni švedski zvezdnik je v letošnjem letu znova prestavil meje mogočega in z znamko 6,31 metra izboljšal lasten svetovni rekord. Ob tem je zbirko žlahtnih odličij dopolnil z naslovoma dvoranskega svetovnega prvaka in zmagovalca evropskega prvenstva na prostem, piko na i pa je postavil pretekli vikend, ko je prepričljivo slavil na krstnem ultimate svetovnem prvenstvu v Budimpešti.

Glavni favorit za osvojitev lovorike namreč znova ostaja neustavljivi Šved Armand Duplantis, ki si je naziv najboljšega atleta stare celine prislužil že v preteklih dveh letih. FOTO: Profimedia

Končna odločitev o zmagovalcih bo rezultat štirih enakovrednih glasovanj. Četrtino končne ocene bodo prispevali glasovi navijačev (25 odstotkov), četrtino glasovi nacionalnih zvez (25 odstotkov), preostali delež pa si bosta enakomerno razdelila športni novinarji ter strokovna komisija Evropske atletske zveze. Imena prejemnikov nagrad bodo razkrita 1. oktobra, slovesna podelitev priznanj pa se bo odvila 24. oktobra na gala večeru v Lozani.

V ženski konkurenci strokovnjaki največ možnosti za uspeh pripisujejo blesteči švicarski srednjeprogašici Audrey Werro. Slednja je blestela predvsem na zunanjih stezah, kjer je v teku na dva obrata z izjemnim časom 1:53,70 dosegla tretji najhitrejši tek vseh časov, vrhunsko formo pa je potrdila tudi z zmagama na evropskem prvenstvu in premiernem prvenstvu v Budimpešti, kjer je ugnala izjemno močne tekmice. Zanimivo je, da je s seznama kandidatk tokrat izpadla Nizozemka Femke Broeders Bol, ki je v preteklih štirih letih kar trikrat dominirala v tem izboru in odnesla naziv najboljše atletinje stare celine.

Zelo resna kandidatka za osvojitev lovorike je Živa Remic, ki se poteguje za zmago med mladimi talenti. FOTO: Facebook

Visoka pričakovanja za slovenski uspeh