Slovenska atletska asa v boju za ugledni evropski priznanji

Ptujčan Kristjan Čeh je v letošnjem letu poskrbel za pravo senzacijo v Birminghamu, kjer si je pokoril evropsko konkurenco v metu diska. Z izjemnim metom, dolgim 72,51 metra, je postavil nov rekord prvenstev in svetovnega rekorderja Mykolasa Alekno ugnal za več kot petdeset centimetrov.
Za njim je zares vrhunsko obdobje, saj je že drugič premagal konkurenco v diamantni ligi, z zlatom pa se je okronal tudi na sredozemskih igrah. V tej sezoni je magično mejo 70 metrov presegal kot po tekočem traku – to mu je uspelo kar desetkrat, od tega je štirikrat disk poletel celo čez 72 metrov, s čimer se je pridružil elitnemu klubu le devetih metalcev v zgodovini te discipline.
Bo Armand Duplantis še tretjič zapored stopil na evropski prestol?
Čeprav je bila uvrstitev Kristjana Čeha med kandidate povsem pričakovana, pa se zdi, da so njegove možnosti za končno zmagoslavje v tem prestižnem izboru precej majhne. Glavni favorit za osvojitev lovorike namreč znova ostaja neustavljivi Šved Armand Duplantis, ki si je naziv najboljšega atleta stare celine prislužil že v preteklih dveh letih.
Izjemni švedski zvezdnik je v letošnjem letu znova prestavil meje mogočega in z znamko 6,31 metra izboljšal lasten svetovni rekord. Ob tem je zbirko žlahtnih odličij dopolnil z naslovoma dvoranskega svetovnega prvaka in zmagovalca evropskega prvenstva na prostem, piko na i pa je postavil pretekli vikend, ko je prepričljivo slavil na krstnem ultimate svetovnem prvenstvu v Budimpešti.
V ženski konkurenci strokovnjaki največ možnosti za uspeh pripisujejo blesteči švicarski srednjeprogašici Audrey Werro. Slednja je blestela predvsem na zunanjih stezah, kjer je v teku na dva obrata z izjemnim časom 1:53,70 dosegla tretji najhitrejši tek vseh časov, vrhunsko formo pa je potrdila tudi z zmagama na evropskem prvenstvu in premiernem prvenstvu v Budimpešti, kjer je ugnala izjemno močne tekmice.
Zanimivo je, da je s seznama kandidatk tokrat izpadla Nizozemka Femke Broeders Bol, ki je v preteklih štirih letih kar trikrat dominirala v tem izboru in odnesla naziv najboljše atletinje stare celine.
Visoka pričakovanja za slovenski uspeh
Veliko resnejša kandidatka za osvojitev lovorike je Živa Remic, ki se poteguje za zmago med mladimi talenti. Izjemno nadarjena slovenska tekačica, ki je medtem že praznovala svoj 17. rojstni dan, si je namreč še kot 16-letnica pritekla naslov svetovne prvakinje v kategoriji do 20 let, uspeh pa je dopolnila z zlatom in novim rekordom prvenstva na evropskem prvenstvu do 18 let.
V zimskem delu sezone je postavila najhitrejši dvoranski čas vseh časov med mlajšimi mladinkami (2:00,73), kar je hkrati tretji najboljši dvoranski dosežek sezone med starejšimi mladinkami. V poletnih mesecih pa je šla še korak dlje in prvič premagala magično mejo dveh minut – njen rezultat 1:59,64 velja za tretji najhitrejši izid leta na svetu v kategoriji do 20 let ter za absolutno najboljši tek med mlajšimi mladinkami.
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