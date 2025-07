Slovenska atletska reprezentanca napredovala v prvo ligo

Slovenska atletska reprezentanca je na dvodnevnem tekmovanju druge lige ekipnega evropskega prvenstva v Mariboru osvojila drugo mesto in se uvrstila v prvo ligo. Ta bo čez dve leti v okviru evropskih iger v Turčiji. Zmagala sta Kristjan Čeh v metu diska in Klara Lukan na 5000 m, s slovenskim rekordom na 110 m ovire je bil drugi Filip Jakob Demšar.

Evropsko prvenstvo v atletiki FOTO: Atletska zveza Slovenije icon-expand

Slovenija je na drugem mestu osvojila 402,5 točke in zaostala le za Belgijo (451,5), s tretjim mestom si je napredovanje zagotovila tudi Norveška (400). Izpadle so Ciper, Bolgarija in Latvija na 14., 15. in 16. mestu. Gostiteljica EP je bila pred drugim dnevom EP na želenem tretjem mestu. Pred Slovenijo sta bili Belgija in Norveška. Potem ko so prvi dan atletinje in atleti v večini primerov celo presegli svoje cilje, se je podobno zgodilo tudi zadnji dan.

Reprezentanca je tako dokaj zanesljivo napredovala. To je bilo jasno že pred zadnjo disciplino, ko so v mešani štafeti Rok Ferlan, Maja Pogorevc, Lovro Mesec Košir in Anita Horvat zasedli tretje mesto in 3:15,71 za sekundo zaostali za slovenskim rekordom (3:14,72).

Tina Šutej FOTO: Atletska zveza Slovenije icon-expand

Kapetanka ženske vrste Tina Šutej je dosegla edino slovensko zmago prvi dan EP, ko je v skoku s palico preskočila 4,70 m. Današnji drugi dan na stadionu Poljane je prinesel zadnjih 17 disciplin in nastop svetovnega podprvaka in evropskega prvaka v metu diska Kristjana Čeha, ki je zmagal, tretje slovensko prvo mesto na EP pa je na najdaljši razdalj, 5000 m, pričakovano pritekla Klara Lukan.

Oba kapetana sta po zgodovinskem uspehu, še nikoli združena reprezentanca atletinj in atletov Slovenije ni nastopila med elito, izpostavila, da v reprezentanci ni bilo šibkega člena in tudi nobene večje napake. "Če me bo ekipa potrebovala v Turčiji čez dve leti in če bom zdrava, bom pomagala. Te reprezentančne tekme imajo poseben naboj in vedno sem na njih rada nastopala," je dejala Šutej. Ladislav Mesarič, ki je bil vodja lokalnega organizacijskega odbora in je tudi vodja stroke na Atletski zvezi Slovenije (AZS) je dajal, da bo reprezentanca čez dve leti še močnejša.

"Imamo izjemno mlado generacijo, tudi metalce. Še naprej bodo delali na štafetah ter tudi na drugih disciplinah. V prvi ligi bodo sicer zbrane najboljše reprezentance. Ampak naš cilj je, da čez dve leti ostanemo med elito, saj če ne bomo šli v Turčijo s tem motivom, potem sploh ni vredno oditi na prvenstvo," je zatrdil Mesarič. Vesela sta bila tudi predsednik AZS Primož Feguš in direktor zveze Nejc Jeraša, ki so ju reprezentanti tako kot Mesariča po podelitvi vrgli v bazen vodne ovire za 3000 m zapreke.

Čeh je s 68,21 m pred tem prepričljivo ugnal tekmece. Lukan je po seriji slovenskih rekordov v zadnjem času tudi tokrat dosegla dober čas, 15:09,56 in za skoraj pol minute ugnala drugouvrščeno. Filip Jakob Demšar pa na 110 m ovire z drugim mestom postavil tudi slovenski rekord s 13,47 sekunde. "Prvi cilj sem izpolnil in osvojil vse možne točke. Drugega, da vržem prek 70 m pa ne. A sem imel vsak met tako dolg, da bi z njim zmagal. Več tokrat ni bilo možno. Metalci smo večji in težji od drugih, v veliki vročini je bilo za nas taki še težje," je nastop strnil Čeh. Takoj je s 65,38 m povedel, nato pa nadaljeval svojo tekmo s 66,55, 68,16, 67,14 m, 68,21 in končal s 64,84 m. S tem je dosegel deseto zaporedno zmago v sezoni in izenačil dosežek, ki mu je uspel le še v letu 2022. Ob tem, da bo letos vrhunec leta na svetovnem prvenstvo septembra v Tokiu in še obilo tekem.

"Ker sem kapetan je bila tokrat še večja odgovornost. Zato sem šel v prvi met le toliko, da si zagotovim prvo mesto. Potem pa sem nadaljeval s stopnjevanjem. Tudi Tina Šutej je kot kapetanka zmagala prvi dan, ko smo tudi več kot odlično opravili svoje delo," je dodal Čeh. Drugi za njim je bil evropski podprvak Lukas Weisshaidinger (64,88 m). Avstrijec je bil pred tem tretji še na olimpijskih igrah v Tokiu ter tretji tudi na svetovnem prvenstvu v Dohi 2019 in na evropskem prvenstvu v Berlinu 2018. Tretji pa je bil tokrat Romun Alin Alexandru Firfirica, četrti na SP leta 2019 v Dohi je vrgel 63,81 m.

Demšar pa je na visokih ovirah tekel najhitreje med Slovenci doslej. Prejšnji rekord je prav tako v Mariboru izenačil 5. junija letos, ko je s 13,78 sekunde, ki ga je 18 let prej postavil njegov sedanji trener Damjan Zlatnar. "Ni nič boljšega, kot postaviti slovenski rekord pred tako lepo in glasno publiko. Zelo sem zadovoljen s formo in ta se še stopnjuje. Upam, da bom do konca julija, ko se odloča o nastop na SP, še boljša. Vem, da lahko tečem še hitreje, danes recimo nisem imel dobrih pogojev z vetrom. Veselim se naslednjih tekem," je dejal Demšar. Pred njim je bil le Avstrijec Enzo Diessl (13,31).

Jan Vukovič je prišel četrti v cilj na 800 m (1:46,79). Peti sta bili v suvanju krogle z osebnim rekordom 14,95 m Nuša Lužnik in na 1500 m Veronika Sadek (4:20,71).

Neja Filipič v troskoku ni presegla 14 m in je namesto boja za zmago osvojila šesto mesto s 13,92 m. Šesta je bila z 1,83 v skoku v višino tudi Lia Apostolovski. To mesto sta zasedla tudi Nika Glojnarič na 100 m ovire s 13,04 sekunde in Anže Durjava v metu kopja (74,68).