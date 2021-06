'Slovenska' Barcelona v finalu proti danski senzaciji

Prvi polfinalni obračun v Kölnu se je končal s senzacionalno zmago rokometnega "malčka" iz Aalborga, ki je ukanil rokometnega "velikana" iz Pariza, v drugem dvoboju pa je favorizirana in slovensko obarvana Barcelona šele v končnici strla odpor Nantesa. Barcelona, kjer igrajo Jure Dolenec, Blaž Janc in Domen Makuc, bo v nedeljo naskakovala jubilejno deseto zmago v ligi prvakov, Aalborg pa svojo prvo.

Katalonci so prepričljivo odprli dvoboj in povedli s 3:0, a nato so do sape prišli tudi njihovi tekmeci iz Nantesa in jim povsem zadihali za ovratnik.

Soigralci slovenskega reprezentanta Roka Ovnička pri Nantesu so imeli v prvem polčasu nekajkrat priložnost, da izenačijo izid, a tega koraka niso naredili, na veliki odmor so odšli s primanjkljajem dveh golov (13:15). Zasedba iz Nantesa je v začetku drugega polčasa po dveh golih Španca Valera Rivere vendarle ujela Katalonce in izenačila na 17:17.

V prelomnih trenutkih dvoboja so Katalonci zaigrali tako kot znajo, po njihovem vodstvu z 28:22 v 55. minuti pa je bilo jasno, da se bodo prebili v finale. Pri Barceloni sta bila najbolj učinkovita Dika Mem in Aleix Gomez, ki sta dosegla po pet golov, pri Nantesu pa Valero Rivera s šestimi zadetki. Od Slovencev je bil strelsko najbolj razpoložen Dolenec s štirimi, Makuc je dosegel tri, Ovniček dva, Janc pa en gol.