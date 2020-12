Slovenska dekleta proti aktualnim evropskim prvakinjam niso brez možnosti

Uvodni poraz na turnirju proti gostiteljici Danski po besedah selektorja Uroša Bregarja in krilne igralke Maje Svetik ni pustil večjih psihofizičnih posledic pred novo zahtevno preizkušnjo proti Franciji.



Francozinje na Danskem branijo evropski naslov izpred dveh let, ki so ga osvojile prav na domačih tleh. In ravno na omenjenem turnirju so se slovenske in francoske rokometašice pomerile v prvem krogu skupinskega dela; tedaj so gostiteljice upravičile vlogo favoritinj in slavile s prepričljivih 30:21, a kot poudarja selektor Uroš Bregar so se njegove varovanke iz tiste preizkušnje ogromne naučile.

"V primerjavi s prvo tekmo moramo proti Francozinjam popraviti našo igro v napadu in da bomo situacije, ki si jih ustvarimo, znali izkoristiti. Ob tem ne smemo izgubiti toliko žog. Najbolj pomembno bo sicer, da dvignemo raven naše obrambe in da večkrat njihove napade prekinemo s prekrški. To bo ključ do uspeha,"meni slovenski selektor, ki bo lahko računal na vse razpoložljive moči.