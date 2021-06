Slovenska falanga z Barcelono do desete zvezdice v Ligi prvakov

Rokometaši iz Barcelone so desetič zmagali v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini. Po zmagoslavjih v letih 1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2011 in 2015 so smetano pobrali tudi na letošnjem zaključnem turnirju v Kölnu. Blaugrana je najuspešnejša ekipa v tem tekmovanju. Na drugem mestu je nemški Gummersbach, ki je doslej petkrat osvojil prestižno evropsko klubsko lovoriko, v sezoni 2003/04 so v ligi prvakov zmagali tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško.

Katalonska zasedba je slabo odprla tekmo. Po zaostanku 1:4 je strnila svoje vrste, naredila delni izid 8:1 in sredi prvega polčasa povedla z 9:5. Do konca polčasa je imela vse vajeti igre v svojih rokah, največ pa je vodila za šest golov (15:9 in 16:10).

Izbranci španskega strokovnjaka Xavija Pascuala so v drugi polovici tekme povsem zasenčili danske tekmece, ki so v polfinalu uprizorili prvovrstno presenečenje in na kolena položil razvpite Parižane. S širokim naborom kakovostnih igralcev so bili vselej korak ali dva pred njimi, končni izid zgovorno priča o njihovi premoči.

Pri španski ekipi sta bila najbolj učinkovita Aleix Gomez z devetimi in Timothey N'Guessan s šestimi goli. Janc je za zmago prispeval tri, Makuc dva gola, Dolenec pa se ni vpisal med strelce. Pri danski ekipi sta bila strelsko najbolj razpoložena Lukas Sandell z osmimi in Nikolaj Christensen s štirimi zadetki.