Slovenska floorball reprezentanca po prvi zmagi za končno 13. mesto

Slovenija in Tajska sta se v ponedeljek merili v drugem krogu skupine D, Tajci pa so do točke za končnih 5:5 prišli z zadetkom v zadnji sekundi dvoboja. Slovenija je po porazu proti Danski (3:10) in remiju proti Poljski (4:4) v skupini zasedla tretje mesto pred četrto Tajsko in za las ostala brez dodatnih tekem za uvrstitev v osmini finala.

Slovenci so za prvo zmago na SP premagali Kanado z 8:4. Javorovi listi so prvo tretjino sicer dobili s 3:2, naslednji dve pa sta zanesljivo pripadli Slovencem, ki bodo tako ob premiernem nastopu med elito floorballa igrali za 13. mesto.

Proti Kanadčanom je dvakrat zadel Blaž Tomc, po enkrat pa so bili uspešni Blaž Kohne, Lovro Oblak, Anže Brajič, Gašper Triler, Robi Košir in Maj Oman.

Tekme slovenske reprezentance na SP:

Danska – Slovenija 10:3

Slovenija – Tajska 5:5

Slovenija – Poljska 4:4

Slovenija – Kanada 8:4