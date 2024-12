Slovenska floorball reprezentanca v pričakovanju debija na SP

OGLAS

"Gremo v Malmö!" je januarja odmevalo v škofjeloški dvorani Poden, kjer si je slovenska floorball reprezentanca pred domačimi navijači, zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu. Zmagi proti Danski in Italiji ter remi proti Belgiji in poraz proti Švici so bili dovolj, da so si slovenski floorballisti, ki se že nahajajo v tretjem največjem mestu na Švedskem, prvič odkar je v veljavi nov format tekmovanja priigrali igranje med svetovno elito.

"Slovenska floorball reprezentanca se še nikoli doslej ni uvrstila na svetovno prvenstvo elitne konkurence. Pred 20 leti, ko sem bil sam še igralec, smo nekajkrat nastopili na B prvenstvu in se potegovali za uvrstitev od 11. do 20. mesta. Tokrat pa so nam odprta vsa mesta. A ostati moramo realni, za nas je velik uspeh že uvrstitev na svetovno prvenstvo. Moje realno pričakovanje je uvrstitev nekje okrog 10. mesta. Ne glede na to, pa se bomo maksimalno potrudili in poskusili poseči še nekaj mest višje. Glede na razmerje moči v svetovnem floorballu bi si sicer upal trditi, da je prvih šest mest, če ne še kako več, že oddanih, tako da se bomo prisiljeni boriti za preostanek," je pred odhodom na prvenstvo povedal slovenski selektor Gorazd Tomc, ki je za uradno spletno stran Floorball zveze Slovenije dodal, da bodo njegovi fantje računali tudi na majhno, a glasno podporo slovenskih ljubiteljev floorballa: "Kolikor vem, se bo v Malmö odpravilo kar nekaj naših zvestih navijačev, tako da na tribunah pričakujem vroče vzdušje. Ekipo podpira tudi nekaj sponzorjev in donatorjev, za kar smo jim zelo hvaležni. Država namreč naših fantov, ki se borijo za Slovenijo, ne podpre niti z evrom pomoči, kar se mi zdi zelo žalostno. Zato smo povsem odvisni od sponzorskih sredstev ter denarja, ki ga iz lastnega žepa prispevamo sami. V reprezentanci smo vsi prostovoljci in z vsakim evrom ravnamo gospodarno in racionalno, a tudi naše priprave ter tekmovanja stanejo kar precej, zato zelo cenimo vsakega, ki nam finančno pomaga. Upamo, da bomo ta vložek povrnili z dobrim rezultatom na prihajajočem svetovnem prvenstvu."

Žreb kroglic je Slovencem tako kot v kvalifikacijah namenil Dansko, s katero se bo Slovenija pomerila že prvi dan svetovnega prvenstva. Januarja so se slovenski fantje proti Dancem veselili minimalne zmage s 3:2, a tokrat bo skandinavsko moštvo igralo v močnejši zasedbi. Nato pa v okviru skupine D za slovenske floorballiste sledita še na papirju lažji tekmi s Poljsko in Tajsko. "Moja pričakovanja so enaka kot pri drugih članih ekipe in mislim, da so znana vsem. Cilj je prvo ali drugo mesto v skupini in si s tem zagotoviti borbo za dobro uvrstitev na prvenstvu. Vsaka reprezentanca v naši skupini je močna, vsaka tekma bo težka in bo predstavljala neko drugačno preizkušnjo. Na vseh srečanjih bomo ciljali na zmago. Realno pa menim, da bo najtežja tekma z Dansko, za katero vemo kako kvalitetna ekipa je. Na prvenstvo bo prišla še veliko močnejša in v bolj polni zasedbi kot je bila v Škofji Loki. Verjamem, da nam bodo želeli vrniti za tisti poraz v kvalifikacijah. Ostali dve tekmi pa v bistvu moramo zmagati, če želimo doseči to, za kar treniramo," je pred začetkom SP povedal eden izmed nosilcev reprezentančne igre Nejc Peklaj.

Selektor Tomc bo na svetovnem prvenstvu sicer računal na skoraj enako postavo, ki je Sloveniji priborila vstopnico za SP. Reprezentančno upokojena Janija Dolenca in Tadeja Žontarja sta zamenjala Anže Brajič in Blaž Tomažin, član reprezentance pa bo tudi Luka Časar, ki je igral že na zadnjem SP pred spremembo sistema leta 2008, takrat sicer v B diviziji.

Slovenska floorball reprezentanca na SP 2024: Vratarja: Tim Luznar, Blaž Tomazin Igralci v polju: Sašo Bizjak, Anže Brajič, Luka Časar, Anže Habjan, Blaž Kavčič, Blaž Kohne, Matevž Kohne, Robi Košir, Lovro Oblak, Maj Oman, Nejc Oman, Luka Peklaj, Nejc Peklaj, Anže Podobnik, Luka Podobnik, Jaka Rous, Gal Šardi, Blaž Tomc, Gašper Triler.

Kaj je floorball? Floorball je hitro rastoča in dinamična ekipna športna igra, ki združuje elemente hokeja na ledu, hokeja na travi in drugih športov. Igra se običajno odvija v dvorani, na igrišču v velikosti rokometnega, ki je obdano s premično ogrado. Naenkrat je na igrišču pet igralcev iste ekipe, ki se pogosto leteče menjavajo, in vratarja. Cilj ekipe je doseči več golov od nasprotnika. Igralci lahko hitro spreminjajo smer gibanja, izvajajo natančne podaje in ustvarjajo priložnosti za doseganje golov. Oprema za floorball vključuje lahke palice s ploščatimi "lopatkami" za udarjanje žogice, plastično žogico z luknjami, vratar pa je opremljen s posebno čelado, rokavicami in drugo zaščitno opremo. Spored tekem slovenske reprezentance na SP: 7.12. Danska - Slovenija 9.12. Slovenija - Tajska 10.12. Slovenija - Poljska