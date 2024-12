Slovenska floorball reprezentanca v zadnji sekundi ob zmago proti Tajski

Slovenija je tekmo odlično odprla in prek Nejca Peklaja in Anžeta Habjana v 13. minuti tekme dosegla dva zadetka in tako povedla z 2:0. A Tajci so se hitro vrnili in še v isti minuti zmanjšali zaostanek, do konca prve tretjine pa nato še dvakrat zadeli in se na prvi odmor podali s prednostjo 2:3. V drugi tretjini ekipi nista dosegli zadetkov, čeprav so se Slovenci zaradi izključitev dvakrat morali znajti z igralcem manj. Je pa zato tretja tretjina ponudila ogromno dogajanja. Luka Peklaj je naprej izenačil za Slovenijo, Maj Oman pa je slabih osem minut pred koncem Slovenijo vrnil v vodstvo. Pet minut pred koncem je na 4:4 poravnal Liam Kerdsawangwong, a drame še ni bilo konec. Le 16 sekund pred koncem tekme je Nejc Peklaj z drugim zadetkom na tekmi v veselje maloštevilčnih, a glasnih slovenskih navijačev v Malmöju, zadel za 5:4, a tudi to ni bilo dovolj za zmago, saj je Kerdsawangwong v zadnji sekundi tekme z nekaj sreče premagal Tima Luznarja in poskrbel za 5:5.