Mlada futsal reprezentanca zanesljivo na EP

Slovenija je dobro začela zadnjo kvalifikacijsko tekmo, v 6. minuti je Urban Sevenšek zadel za 0:1. Adel Avdić je v 8. minuti zadel za 0:2; v 10. minuti je bilo 0:3, uspešen je bil Mihael Čop. Domačini so v 20. minuti znižali na 1:3 (20. minuta), v 23. minuti je bilo 2:3. S svojim 2. današnjim golom je Urban Sevenšek v 28. minuti zadel za 2:4, Latvija je znižala rezultat v 32. minuti (3:4). v 36. minuti je Ažbe Gradišar zabil za 3:5, v 36. minuti je še drugič zadel Mihael Čop. Dovolj, da se je slovensko slavje lahko začelo.

"Čestitam ekipi. Kot sem rekel tem fantom: leto in pol smo delali, ni bilo lahko, veliko zahtevam. Veliko je bilo vsega, zato si res zaslužijo čestitke. Namerno sem v tej generaciji pustil tudi štiri fante, ki bodo še ostali za naslednje kvalifikacije. Kdorkoli bo že selektor, bo že imel štiri fante, ki bodo imeli izkušnje uvrščanja na evropsko prvenstvo. Vedeli bodo, za kaj gre, take izkušnje so neprecenljive. Trije od teh štirih fantov so na teh kvalifikacijah odigrali ključno vlogo, to me zelo veseli. Srečen sem, kot smo vsi. Danes se bomo malce poveselili. Lahko dodam le to: čestitke vsem. Zdaj se moramo odpočiti, da se dobro pripravimo na EP 2025," je po uspehu za uradno spletno stran NZS povedal selektor Tomislav Horvat.