Slovenska futsal reprezentanca do visoke zmage in napredovanja

V zadnji del kvalifikacij potujeta prva in druga ekipa skupine Ukrajina, tretja (Kosovo) in četrta (Severna Makedonija) pa v dodatne kvalifikacije za Euro 2022. Svetovno prvenstvo, na katerem Slovenija še ni igrala, bo prihodnje leto v Litvi, iz Evrope se bo na SP 2020 uvrstilo šest reprezentance.

Slovenci so po dveh zmagah in remiju na koncu imeli boljšo gol razliko od drugouvrščenih Ukrajincev, ki so danes s 5:1 premagali Severno Makedonijo.

Izbranci Andreja Dobovičnika, ki so za napredovanje potrebovali točko, so se v prvem delu mučili s tekmecem. V 4. minuti so se znašli v zaostanku, šele v 19., predzadnji minuti prvega dela je Igor Osredkar izenačil. Ko je Kristijan Čujecob koncu 23. minute dosegel vodilni gol, pa jim je steklo.

Na 3:1 je povišal Rok Mordej (26.), na 4:1 s svojim drugim golom Osredkar (28.), na 5:1 Žiga Čeh (35.), svoj drugi gol je dosegel tudi Čujec (36.), prvo mesto pa je Sloveniji v zadnji, 40. minuti zagotovil Teo Turk.

Izid:

Kosovo - Slovenija 1:7(1:1)