Slovenska futsal reprezentanca po porazu na Češkem ostala brez SP

V uvodu drugega dela je bil takoj Čop v priložnosti, ob koncu 28. minute pa so Čehi povedli, ko je pred golom žogi spremenil smer David Drozd . Slovenska igra ni in ni stekla, tako da je selektor Slovenije Tomislav Horvat šest minut pred koncem vzel minuto odmora in fante pozval k bolj tveganemu pristopu, saj je zanje igrala le zmaga.

Zmagovalci skupin so se neposredno uvrstili na svetovno prvenstvo; to so Francija, Kazahstan, branilka naslova Portugalska, Španija in Ukrajina. Štiri najboljše drugouvrščene reprezentance pa bodo igrale dodatne kvalifikacije, ki bodo med 8. in 17. aprilom 2024. Zmagovalca dveh parov bosta potovala na svetovno prvenstvo. Tja so se prebile Poljska, Hrvaška, Finska in Nizozemska.

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo, skupina D, 6. krog, izida:

Češka - Slovenija 3:2 (1:1)

Italija - Španija 0:4 (0:1)