Slovenska futsal reprezentanca po vozovnice za SP na Češko

V elitni del kvalifikacij se je uvrstilo 16 ekip. Poleg Slovenije so kot zmagovalci napredovali še Španija, Azerbajdžan, Italija, Kazahstan, Srbija, Rusija in Portugalska, ob njih pa še Finska, Ukrajina, Slovaška, Belorusija, Romunija, Francija, Hrvaška in Češka. Elitni del kvalifikacij za SP 2020 bo potekal med 27. januarjem in 5. februarjem.

V skupini A so Portugalska, Italija, Belorusija in Finska, v skupini B Španija, Srbija, Ukrajina in Francija, v skupini C Rusija, Azerbajdžan, Slovaška in Hrvaška in v skupini D Kazahstan, Slovenija, Romunija in Češka. Gostitelji skupin elitnega dela so na osnovi žreba postali Portugalska, Srbija, Hrvaška in Češka.

Dobovičnik: Zahtevnost skupine je nekje na sredini

Prvaki štirih skupin si bodo zagotovili mesto na svetovnem prvenstvu, štiri drugouvrščene ekipe pa se bodo v po dveh medsebojnih tekmah (med 9. in 12. aprilom) pomerile za še dve prosti mesti. Iz Evrope na SP 2020 potuje šest ekip, tam pa je gostiteljica Litva. Belorusija, Finska, Francija, Romunija, Slovaška in Slovenija lovijo sploh prvi nastop na svetovnem prvenstvu, Španci pa tretji naslov svetovnih prvakov, do zdaj so bili najboljši v letih 2000 in 2004.

"Še boljše bi bilo, če bi igrali doma. Zahtevnost skupine je nekje na sredini. Bistvena pa bo forma naših reprezentantov v mesecu januarju," je po žrebu dejal selektor Slovenije Andrej Dobovičnik.

"Dobili smo zanimivo skupino, realno lahko vsak premaga vsakogar. Mislim, da smo z žrebom lahko zadovoljni. V tej fazi tekmovanja ni več lahkih ekip. Zato bo vsako srečanje borba do zadnje kaplje znoja. Samo želimo si, da bomo vsi zdravi in optimalno pripravljeni, potem je vse mogoče," pa je ocenil kapetan Igor Osredkar.