Slovenska futsalska reprezentanca premagala evropske prvake

Slovenska vrsta je tudi tokrat dvoboj odprla zelo spodbudno, že po pol minute je zadel Luka Čop, ki je sprožil z desne strani in zadel bližnji zgornji kot. V 23. minuti so Slovenci podvojili prednost, ko je Jeremy Bukovec tekmecem odvzel žogo in sprožil s približno desetih metrov za 2:0 in izid polčasa.

Žan Janež je še povečal slovensko prednost po manj kot pol minute nadaljevanja, ko je zadel z roba šestmetrskega prostora. Portugalci so sicer dotlej na tekmi imeli nekaj lepih priložnosti, a je bil zanesljiv med vratnicama Nejc Berzelak. Nekajkrat se je stresel tudi okvir vrat, toda v 25. minuti so se znova veselili v slovenskem taboru, ko so si po protinapadu in strelu Uroša Đuriča domačini sicer precej nesrečno zabili avtogol za že 4:0.

V 28. minuti je Edmilson Kutchy zmanjšal zaostanek Portugalcev po lepi akciji, Tomas Paco pa je z volejem v 33. minuti dosegel nov gol za Portugalsko, ki je pritiskala večji del drugega polčasa. Slovenija se je 13. pomerila s Portugalsko, ima pa dve zmagi in 11 porazov. Obe reprezentanci se sicer pripravljata na evropsko prvenstvo, ki ga bo januarja in februarja gostila tudi Slovenija.