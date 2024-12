Slovenska futsalska reprezentanca v pravi poslastici ugnala Madžarsko

V Tivoliju sta se srečali 25. (Slovenija) in 36. (Madžarska) ekipa z lestvice Mednarodne nogometne zveze. Po dveh minutah in pol so imeli Slovenci prvo veliko priložnost na tekmi, ko je Jeremy Bukovec zadel vratnico. Minuto pozneje so prvič resneje zagrozili tudi Madžari, vendar je Patrik Pal, strelec štirih golov ob zmagi v prvem krogu proti Črni gori s 5:0, žogo poslal mimo vrat.

Je pa Žiga Čeh na polovici polčasa Sloveniji priigral vodstvo. Po novi madžarski priložnosti je na drugi strani Teo Turk žogo podal do vtekajočega Čeha, ki je zadel s sedmih metrov. Matej Fideršek je zgolj nekaj sekund pozneje podvojil slovensko prednost s podobne razdalje.