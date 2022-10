Deep Blue zmagala na 54. Barkovljanki, slovenska Way of Life četrta

Osrednji tekmovalni del že 54. Barkovljanke (Barcolane) je bil danes v tržaškem zalivu, napovedana je bila šibka do zmerna burja do okrog 17, 18 kilometrov na uro. Organizatorji Barkovljanke so pričakovali okrog 2000 jadrnic, registriranih za nastop pa je bilo precej manj, 1614. Ob jubilejni 50. izvedbi leta 2018 so v vseh kategorijah zabeležili rekordnih 2689 vpisanih posadk.

Tekmovanje je potekalo v burji, ki je na nekaterih delih regatnega polja pihala tudi s prek 20 vozli. Kljub temu se je regatni odbor odločil, da bodo startale vse kategorije, tudi najmanjše jadrnice. A je udeležence pozval, da naj se odločijo za nastop le, če imajo dovolj znanja in veščin za take razmere, ki so bile kot pisane na kožo velikim jadrnicam.

Na prvi boji je bila prva Deep Blue, Arca na drugem mestu pa je imela težave z gennakerjem, ki se je odpel. Do druge boje je Arca znižala zaostanek na 30 metrov, na 240 metrov pa je razlika med vodilnima jadrnicama narasla na tretji boji. Deep Blue s krmarko Wendy Schmidt je vodila tudi na četrti boji, sledile so Arca, Portopiccolo s slovenskim krmarjem Mitjo Kosmino in Way of Life, ki jo je krmaril Gašper Vinčec, ki je imela tudi težave z gennakerjem. Sledila je le še zadnja stranica regatnega polja, ki ni več spremenila vrstnega reda.

V soboto je Maxi Jena Miloša Radonjića zmagala na sedmi regati Na Barcolano iz Slovenije, ki se je začela v Portorožu. Zaradi premajhne hitrosti vetra so jo skrajšali, cilj je bil pri Debelem rtiču. Druga je bila jadrnica Adriatic Europa Dušana Puha, zmagovalca prve izvedbe regate leta 2015.