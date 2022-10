Slovenska jadrnica Way of Life ob četrto mesto zaradi neprijavljenega člana

Slovenska jadrnica Way of Life

"Mi smo proti Arci vložili dva protesta, oba na osnovi pravil Mednarodne jadralne zveze. Prvega smo vložili zaradi nedovoljenega pobiranja jadra iz vode. Drugega pa zaradi obnašanja Furia Benussija, vodje in krmarja Arce, ki je fizično obračunal z našim članom Alessandrom Mansuttijem, nekdanjim svetovnim prvakom v veslanju," je povedal Gorazd Mauri, direktor ekipe EWOL. Pod to sodi jadrnica Way of Life, ki jo je krmaril koprski olimpijec Gašper Vinčec.

Arca je v morje odvrgla strgano jadro in pustila, da ga je odstranilo spremljevalno plovilo, kar je v nasprotju s pravili. Arca pa je vložila protest, ker enega člana posadke Way of Life ni bilo na seznamu prijavljenih za regato. Prijavo je opravil prav Mauri, ki je dodal, da se je prvič na Barcolani zgodilo, da je kdo zaradi tega vložil protest. "Od nekaj čez 1600 jadralnih posadk na letošnji Barcolani jih je bilo gotovo tisoč takih, ki niso imeli vseh članov posadk prijavljenih," je ocenil Mauri.