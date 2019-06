Slovenska jeza v Minsku: diskvalifikaciji štafete sledil protestni odhod

Slovenci, ki sicer niso imeli realnih možnosti za napredovanje v polfinale (torkova preizkušnja ni štela za posamične kolajne), tekme niso dokončali, pred zaključno štafeto 800/600/400/200 metrov, ki bi določila končni vrstni red v skupini s Španijo, Turčijo, Romunijo, Litvo in Estonijo, so protestno odstopili. Pred odstopom se jim po diskvalifikaciji štafete 4 x 400 metrov obetalo peto mesto, napredovanje v polfinale je bila misija nemogoče, zaostanek za drugim mestom je bil neulovljiv.

"To je bila čista kraja, kar je priznala tudi ena od sodnic. Ogorčeni smo, posnetki, ki sem jih dobil, kažejo, da napake ni storil Luka, ampak Romun, kar je tudi sam potrdil. A njegovega priznanja in našega protesta niso upoštevali, zato smo protestno odstopili," je svojo ogorčenost s solzami v očeh izrazil slovenski trener Matija Šestak.

Odločili so se kaznovati manjšega

"Romunija je le večja atletska država od nas, zato so se odločili, da kaznujejo nas," meni Šestak, ki je izdal tudi glavni razlog, zakaj je bilo razpoloženje v slovenskem taboru na najnižji možni ravni: "Norme za svetovno prvenstvo štafeta pri tej zmagi sicer ni dosegla, se ji pa je močno približala, ker norme zaenkrat nima veliko reprezentanc, se je približala tudi nastopu v Dohi. S tem pa tudi nastopu na olimpijskih igrah v Tokiu. Ni veliko tekem, ki vsebujejo to disciplino in na katerih bi lahko ponovili ta rezultat, zato nas je ta diskvalifikacija močno prizadela. Najbolj Janežiča, ki je povsem na dnu, zaradi te štafete je v Minsk sploh prišel."

Za najboljšo slovensko uvrstitev dneva je poskrbela kolesarka poljskega rodu Eugenia Bujak. Zasedla je šesto mesto, kolajni pa ni bila blizu, saj je na 28,6 kilometra dolgi progi precej zaostala že za petouvrščeno kolesarko. Bujakova je za najboljšo, Švicarko Marlen Reusser, zaostala dve minuti in šest sekund, druga slovenska predstavnica Urša Pintar pa štiri minute in 12 sekund, uvrstila se je na 18. mesto. Pri moških, kjer je zmagal domači specialist Vasil Kirjenka, je bil z z zaostankom 2 minuti in 19 sekund Jaka Primožič 14., Nik Čemažar pa 21.

Nezadovoljen nad delom sodnikov tudi boksar Černoga

Slovenija na boksarskem evropskem prvenstvu, ki v Minsku poteka v okviru evropskih iger, ostaja brez svojega predstavnika. V kategoriji do 60 kg je v boju za četrtfinale izpadel še Tadej Černoga, Pirančana je v 32. sekundi druge runde na tla poslal domačin Dzimitrij Astanau, sicer že tretji na svetovnem prvenstvu in drugi na prvih evropskih igrah.

"Hotel sem nadaljevati, mislim, da sodnikom dvoboja ne bi bilo potrebno prekiniti. Mislim, da se je tu pokazalo, kdo je domačin, vse skupaj so hoteli čim prej končati. Proti velikemu favoritu sem bil po prvi rundi zadaj, tako da sem moral iti na vse nič. Pri tem sem naredil napako, dobil močan udarec v brado. Res sem startal na zlato, žal se je zalomilo, a to me ne bo zaustavilo pri želji, da nekoč pridem na vrh,"je dejal Černoga, ki je takoj po dvoboju krvavel iz nosu.

Začeli tudi sprinterji na mirnih vodah, razočarana strelca

S tekmovanji so začeli tudi sprinterji na mirnih vodah, ki prav tako tekmujejo za naslove evropskih prvakov. Uvodni dan sta se na prizorišču Zaslavl predstavila oba naša predstavnika Anja Osterman in Jošt Zakrajšek. Slednji je na 1000 metrov priveslal do finala B, v finalu A kajakašic na 500 metrov pa bo veslala Ostermanova.

Judo ekipa je za konec turnirja zabeležila sedmo mesto v ekipni konkurenci, drugi poraz pa sta na evropskem prvenstvu zabeležila igralca badmintona Miha Ivanič in Lia Šalehar. S tem sta predtekmovalni dvoboj pred koncem zapravila vse možnosti za napredovanje med najboljših 16.

Veteran Rajmond Debevec, ki je imel nekaj težav z bolečinami v roki, in Živa Dvoršak sta se v ekipni strelski disciplini puška 50 metrov leže nadejala dobre uvrstitve, a sta ostala daleč od finala. S 408,6 kroga sta v kvalifikacijah zasedla 21. mesto. V 1/32 finala sta izpadla tudi oba lokostrelca v olimpijski disciplini ukrivljeni rok, Rok Bizjak in Ana Umer.