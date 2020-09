Slovenska kolesarska reprezentanca potuje na SP z glavnimi aduti

Poleg junakov Toura Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča bodo v slovenski kolesarski izbrani vrsti še Jan Tratnik , ki bo kot edini kolesaril na sobotnem kronometru, Jan Polanc , Luka Mezgec , Jani Brajkovič , Domen Novak in Luka Pibernik .

"Grega Bole je padel na dirki po Luksemburgu in trenutno ni sposoben dirkati, za Mateja Mohoriča pa sem se sam odločil, da ga zaradi stresnega Toura ne uvrstim v reprezentanco. Slednji sicer sodi zraven, prepričan pa sem, da bo v prihodnosti še krojil dirke na svetovnih prvenstvih, toda tokrat nanj ne računam. Njegov padec na Touru, po katerem se je poškodoval bolj, kot je bilo mogoče videti, je eden od razlogov, drugi pa je, da se je ob pomoči Mikelu Landi preveč iztrošil," je razloga, zakaj v ekipi ni nekdanjega svetovnega mladinskega in prvaka med mlajšimi člani Mohoriča in Boleta, pojasnil slovenski selektor Andrej Hauptman.

Na predstavitvi sta bila od kolesarjev prisotna le Tratnik in Brajkovič, četverica, ki je nastopila na dirki po Franciji, je dobila odmor, Roglič in Pogačar bosta na prizorišče dopotovala v četrtek, neposredno iz Francije oziroma Monaka, kjer začasno prebivata.