Slovenska mešana ekipa v nordijski kombinaciji predzadnja

Vid Vrhovnik, Rok Jelen, Ema Volavšek in Silva Verbič so prehiteli le norveško drugo ekipo, na deveto mesto so napredovali po teku (2 X 2,5 in 2 X 5 km). Po skokih so bili Slovenci deseti, zadnji.

Slovenska reprezentanca v nordijski kombinaciji je v novo sezono vstopila z novim glavnim trenerjem. Mitjo Oraniča je zamenjal tvorec največjih skakalnih uspehov Goran Janus.