Slovenska mladost (tokrat) ni bila norost, a je lep obet za naprej

Čeprav so slovenske rokometašice na uvodni tekmi evropskega prvenstva pričakovano izgubile proti večkratnim evropskim, svetovnim in olimpijskim prvakinjam Norvežankam, je bila podoba na igrišču močno pomlajene zasedbe zelo spodbudna. Zdaj se lahko Slovenke brez (pre)velikega pompa in (ne)realnih pričakovanj lotijo priprav na dve precej bolj pomembni tekmi v nadaljevanju prvenstva proti gostiteljicam Avstrijkam in Slovakinjam.