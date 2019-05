Odbojkarice pilijo formo v Mariboru: 'Na EP si želimo presenetiti'

Slovenska ženska izbrana vrsta se je prvič zbrala 1. maja v Kranjski Gori, kjer so pod vodstvom selektorja Alessandra Chiappinija trenirale predvsem mlajše odbojkarice, ta teden pa so dekleta v Mariboru začela s treningi v skoraj polni zasedbi.

Vidno je dobro delo v klubih

"Imeli smo priložnost, da vidimo nekaj novih igralk in nekaj tistih, ki so bile z nami že v preteklosti. V tehničnem smislu sem zadovoljen, saj so dekleta napredovala in to pomeni, da se v klubih dela dobro. Vse igralke sicer niso v dobri telesni pripravljenosti. To bo nekoliko otežilo naše delo, a bomo to skušali kar najhitreje popraviti,"je Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) v sporočilu za javnost citirala Chiappinija.

Letošnja sezona bo imela za Slovenke dva vrhunca, že omenjeno evropsko ligo in pa avgustovsko evropsko prvenstvo na Poljskem. Cilji, ki jih je postavil Chiappini, so jasni, slovenskega selektorja pa veseli predvsem to, da dekleta kažejo veliko željo po delu.

'Rad bi, da bi tekme odigrali brez strahu'

"Vesel sem, da ekipa dela dobro in da je ekipa visoko motivirana, zame je to zelo pomembno. Odigrali smo tekmi z ameriškima univerzama, naslednji teden nas čaka še uradna pripravljalna tekma, in sicer v sredo proti Avstriji, kar bo tudi zadnji test pred začetkom evropske lige. Kot ekipa smo napredovali in pripravljeni smo, da se bomo borili z vsemi nasprotniki v evropski ligi,"je pristavil Chiappini.

"V skupini imamo močne nasprotniki, ampak imamo čas, da napredujemo in da smo v drugem delu v kar najboljši formi. Imamo sicer težave, ki sem jih že omenjal, a vseeno mislim, da nam lahko uspe. Naš cilj je seveda finale, kar pomeni, da moramo zmagati v skupini. Kar se tiče drugega dela, nas čaka zelo pomembno tekmovanje, evropsko prvenstvo. Tudi tu imamo težko skupino, a bi rad, da bi tekme odigrali brez strahu, tudi proti Poljski, Italiji in Belgiji. Tudi proti njim se moramo boriti in biti nato dobri proti ekipama, ki sta na naši ravni. Na evropskem prvenstvu si želimo presenetiti."

Ščuka: Imamo mlado, a tudi izkušeno ekipo z veliko želje

Reprezentantka Lana Ščuka, ena od nosilk slovenske igre, se reprezentančne sezone in prvih tekem že veseli: "S puncami smo se pred kratkim zbrale in začenjamo s prvo akcijo, to je srebrna evropska liga, za katero si vse želimo, da se uvrstimo v CEV Golden League ter da to tekmovanje izkoristimo za pridobivanje izkušenj in da se čim bolje uigramo. Kasneje nas čaka še eno pomembno prvenstvo, evropsko prvenstvo. Imamo resda mlado, a izkušeno vrsto, ki ima veliko željo, ki se bori, da naredi čim več, kar je v njeni moči."

Reprezentančna srednja blokerka Ela Pintar pritrjuje: "Mislim, da smo začeli na dokaj visoki ravni. V Kranjski Gori nismo bili popolni in se še dopolnjujemo, a mislim, da imamo še vseeno dovolj časa, da se, sploh, ker se ekipa od lanskega leta ni veliko spremenila, hitro uigramo."

Priložnost tudi za Markovičevo

Novinka na Chiappinijevem reprezentančnem seznamu, sicer pa ena najboljših odbojkaric generacije, ki je Sloveniji prinesla prvo žensko odbojkarsko odličje v mlajših kategorijah, Nika Markovič, se veseli priložnosti, ki jo bo dobila v reprezentančnem dresu.

"Z veseljem sem se udeležila reprezentančne akcije, saj je od zadnje minilo res veliko časa,"je dejala za OZS. "Lepo je po dolgem času videti vse punce, saj se zaradi študija v ZDA nisem mogla udeležiti vseh priprav in prvenstev, zato mi je še v toliko večjo čast, da sem se lahko ekipi pridružila to poletje. Resda že 24. junija odhajam nazaj, a do takrat se bom skušala udeležiti vseh treningov. Sodelovanje z Alessandrom je do sedaj odlično in sem zelo zadovoljna z njegovim načinom treniranja in organizacijo dela, tako da se res veselim nadaljnjega sodelovanja."

Za uvod v evropsko ligo se bodo slovenske odbojkarice pomerile z Estonkami, tekma bo 25. maja, ob 20. uri, v Športni dvorani Ljudski vrt – Lukna.