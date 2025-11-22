Slovenska olimpijka navdušila z bronom v Tokiu

Leja Glojnarič je bila v dobrem položaju že po prvem dnevu tekmovanja, za kolajne pa se je borila tudi Iris Breganski. Na koncu je s 4595 točkami Glojnarič osvojila bron, Breganski pa je bila četrta s 4545.
"V sedmeroboju mi je uspelo zato, ker sem imela ob sebi podporo ljudi, ki sem jim zelo hvaležna. Občutki so neverjetni, ker sem v Tokio prišla poškodovana in zdaj sem v sedmerobju tudi zbolela. Zelo sem vesela in ponosna nase, da sem zdržala do konca in to mi največ pomeni," je povedala Glojnarič.
Ta je svoje prvo odličje v Tokiu osvojila v skoku v višino, drugo v teku na 100 metrov z ovirami. Danes pa je tretji bron dodala, čeprav se je v vročini slabo počutila, kar dosežku daje še dodatno težo, je ob njeni tretji kolajni zapisala krovna zveza.
Breganski je ob svojem nastopu izboljšala štiri osebne rekorde, in sicer v tekih na 800 m, 200 m, 100 m z ovirami ter v metu kopja. "Res je bila težka tekma, borili smo se do konca. Včeraj mi ni šlo, sploh ne vem, kaj mi je bilo, nisem bila dovolj ogreta. Morala sem pozabiti in dvigniti glavo ter pozitivno gledati naprej in se boriti do konca. Četrto mesto je res lepo," pa je dodala Breganski, ki se je prav tako kot Glojnarič zahvalila vsem za podporo.
V ostalem dogajanju v Tokiu je plavalec Alessandro Ambrožič na 100 metrov prosto svoj osebni rekord izboljšal za tri sekunde na 56,53 sekunde, kar je zadostovalo za 19. mesto. V nedeljo ga čaka še nastop na 50 metrov hrbtno.
Isabela Mord je s časom 27,12 sekunde izboljšala petkov kvalifikacijski rezultat v teku na 200 metrov, a se ni uvrstila v finale. Na igrah jo čaka še nastop v metu diska, ki bo v ponedeljek.
Slovenska odprava z optimizmom zre tudi naslednji tekmovalni dan, saj bo teniški reprezentant Marino Kegl v polfinalu igral proti izkušenemu Madžaru Matheju Gaborju, je še sporočila krovna slovenska zveza.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.