Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Slovenska olimpijka navdušila z bronom v Tokiu

Tokio, 22. 11. 2025 15.35 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Slovenska atletinja Leja Glojnarič je na 25. poletni olimpijadi gluhih v Tokiu osvojila še tretjo bronasto kolajno. Po skoku v višino in teku na 100 m ovire je bila tokrat tretja še v sedmeroboju.

Leja Glojnarič je bila v dobrem položaju že po prvem dnevu tekmovanja, za kolajne pa se je borila tudi Iris Breganski. Na koncu je s 4595 točkami Glojnarič osvojila bron, Breganski pa je bila četrta s 4545.

"V sedmeroboju mi je uspelo zato, ker sem imela ob sebi podporo ljudi, ki sem jim zelo hvaležna. Občutki so neverjetni, ker sem v Tokio prišla poškodovana in zdaj sem v sedmerobju tudi zbolela. Zelo sem vesela in ponosna nase, da sem zdržala do konca in to mi največ pomeni," je povedala Glojnarič.

Ta je svoje prvo odličje v Tokiu osvojila v skoku v višino, drugo v teku na 100 metrov z ovirami. Danes pa je tretji bron dodala, čeprav se je v vročini slabo počutila, kar dosežku daje še dodatno težo, je ob njeni tretji kolajni zapisala krovna zveza.

Leja Glojnarič in Iris Breganski
Leja Glojnarič in Iris Breganski FOTO: zsis.si

Breganski je ob svojem nastopu izboljšala štiri osebne rekorde, in sicer v tekih na 800 m, 200 m, 100 m z ovirami ter v metu kopja. "Res je bila težka tekma, borili smo se do konca. Včeraj mi ni šlo, sploh ne vem, kaj mi je bilo, nisem bila dovolj ogreta. Morala sem pozabiti in dvigniti glavo ter pozitivno gledati naprej in se boriti do konca. Četrto mesto je res lepo," pa je dodala Breganski, ki se je prav tako kot Glojnarič zahvalila vsem za podporo.

V ostalem dogajanju v Tokiu je plavalec Alessandro Ambrožič na 100 metrov prosto svoj osebni rekord izboljšal za tri sekunde na 56,53 sekunde, kar je zadostovalo za 19. mesto. V nedeljo ga čaka še nastop na 50 metrov hrbtno.

Isabela Mord je s časom 27,12 sekunde izboljšala petkov kvalifikacijski rezultat v teku na 200 metrov, a se ni uvrstila v finale. Na igrah jo čaka še nastop v metu diska, ki bo v ponedeljek.

Slovenska odprava z optimizmom zre tudi naslednji tekmovalni dan, saj bo teniški reprezentant Marino Kegl v polfinalu igral proti izkušenemu Madžaru Matheju Gaborju, je še sporočila krovna slovenska zveza.

leja glojnarić iris breganski
Naslednji članek

Norris postavil najboljši čas kvalifikacij, iz prve vrste še Verstappen

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363