Slovenska olimpijka navdušila z bronom v Tokiu

Leja Glojnarič je bila v dobrem položaju že po prvem dnevu tekmovanja, za kolajne pa se je borila tudi Iris Breganski. Na koncu je s 4595 točkami Glojnarič osvojila bron, Breganski pa je bila četrta s 4545.

"V sedmeroboju mi je uspelo zato, ker sem imela ob sebi podporo ljudi, ki sem jim zelo hvaležna. Občutki so neverjetni, ker sem v Tokio prišla poškodovana in zdaj sem v sedmerobju tudi zbolela. Zelo sem vesela in ponosna nase, da sem zdržala do konca in to mi največ pomeni," je povedala Glojnarič.

Ta je svoje prvo odličje v Tokiu osvojila v skoku v višino, drugo v teku na 100 metrov z ovirami. Danes pa je tretji bron dodala, čeprav se je v vročini slabo počutila, kar dosežku daje še dodatno težo, je ob njeni tretji kolajni zapisala krovna zveza.