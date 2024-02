Slovenska plavalna štafeta v Dohi osvojila olimpijsko normo za Pariz

"Projekt stoji, po svetovnem prvenstvu pa bomo še enkrat pregledali kaj in kako do evropskega prvenstva v Beogradu, saj bi bila denimo zelo zanimiva tudi moško-ženska štafeta na 4 x 200 m prosto. Preverili bomo tudi vse druge postave in možnosti."

Zlate kolajne so se veselile Nizozemke, ki jih je Marrit Steenbergen v zadnji predajo pripeljala s tretjega mesta na prvo, srebrne so bile Avstralke in bronaste Kanadčanke, ki so prav tako premagale Poljakinje. Slednje so vodile po vseh predajah, na koncu pa zasedle nehvaležno četrto mesto. Moško štafeto so dobili Kitajci pred Italijani in Američani.