Drugi športi

Slovenska prednost sproščenost, Hrvaška širši nabor igralcev

Ljubljana, 27. 01. 2026 10.35 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
Matic Flajšman
Slovenija - Madžarska

Rokometni trener Branko Tamše z nestrpnostjo pričakuje obračun drugega dela med Slovenijo in Hrvaško. Opozarja, da imajo eni in drugi svoje prednosti. Sploh, ko gre za utrujenost in širino nabora igralcev.

Slovenija vs Hrvaška
Slovenija vs Hrvaška
FOTO: Sofascore.com

Ali Slovenijo trese rokometna mrzlica? Zaenkrat ne oz. samo v rokometnih sredinah. Morda bo po obračunu s Hrvati drugače. Razumljivo, v primeru zmage, ali pa, da se bo po spopadu s sosedi, ki imajo zanimivo zgodovino, veliko govorilo o sodniškem kriteriju delivcev pravice iz Bosne in Hercegovine (Amar in Dino Konjičanin), bo zgodba povsem drugačna. Obenem pa bi Slovenija z zmago naredila korak k uvrstitvi v polfinale.

Blaž Janc bo skupaj s soigralci nadaljeval z iskanjem poti do zmage. Cilj pred dvobojem s Hrvati je znan že dolgo.
Blaž Janc bo skupaj s soigralci nadaljeval z iskanjem poti do zmage. Cilj pred dvobojem s Hrvati je znan že dolgo.
FOTO: RZS

Nekaj o čemer ni nihče iz čete Uroša Zormana pred začetkom evropskega prvenstva govoril, morda razmišljal pa tega ni upal povedati na glas. "Uvrstitev v drugi krog je osnovni cilj," je ponavljal Ljubljančan na slovenski klopi pred odhodom, skromnost v napovedih podkrepil s številnimi odpovedmi, poškodbami. A zaupal je sistemu, ki sta ga pripravila s pomočnikom Mirkom Skokom, v udarni postavi pa ima posameznike, ki so sposobni igrati na najvišji evropski ravni. 

Preberi še Novo poglavje sosedskega rokometnega rivalstva: gre za polfinale EP

Dva člana Barcelone (Domen Makuc in Blaž Janc), Flensburga (Domen Novak), dva Gummersbacha (Tilen Kodrin in Kristjan Horžen) in Celja Pivovarne Laško (Andraž Makuc), so ob vratarskem dvojcu Miljan Vujović (Stuttgart) – Jože Baznik (Aix), sposobni igrati z vsakim, namučiti vsakogar, do tistih zares najboljših na evropskem prvenstvu pa jim manjka kakšen igralec več v rotaciji.

Branko Tamše odgovarja

Zakaj lahko Slovenija premaga Hrvaško?

"Zato, ker je sproščena, ker igra zelo hitro. Sploh ob dejstvu, da bodo Hrvati tudi na polfinalnem obračunu igrali z dvema menjavama."

Zakaj lahko Hrvaška premaga Slovenijo?

"Zato, ker imajo širok nabor igralcev, obenem pa jim utegne ustrezati sodniški kriterij. Sploh, če bodo dovoljena igra na robu izključitve."

Branko Tamše je v preteklosti deloval tudi pri najboljših hrvaških klubih, Zagrebu in NEXEju iz našic.
Branko Tamše je v preteklosti deloval tudi pri najboljših hrvaških klubih, Zagrebu in NEXEju iz našic.
FOTO: Trimo Trebnje

Kdo ima pred to tekmo več 'goriva v rezerovarju'?

"Rekel bi, da naši ključni igralci, v mislih imam zunanjo linijo, veliko bolj trošijo, kot hrvaški. Blaž Janc, tako statistika, igra v povprečju 50 minut na tekmo. Po drugi strani je tudi Zvonimir Srna na drugi strani prišel na prvenstvo po bolezni. Rekel bi, da so Hrvati, zaradi več igralcev v rotaciji, nekoliko bolj spočiti. Ampak tako je na papirju, igrišče pa bo edino merilo."

Na zadnjem svetovnem prvenstvu so si medalje razdelile tri reprezentance, ki jih vodijo profesionalni selektorji. Danska z Nikolajem Jacobsenom, Hrvaška z Dagurjem Sigurdssonom in Francija z Guillaumom Gillom. Je profesionalni selektor prednost Hrvaške na tako pomembni tekmi?

"Brez dvoma. Islandec na klopi Hrvaške se celo sezono lahko ukvarja z reprezentanco, osredotočen je na 14 dni vrhunca sezone. Uroš Zorman dela 330 dni na leto, 330 dni na leto se troši in izgoreva."

rokomet branko tamše slovenija hrvaška evropsko prvenstvo

Nekdanji reprezentant Slovenije in čuvaj mreže Zagreba: 'Odločili bodo vratarji'

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenskega naroda sin
27. 01. 2026 12.17
Nabili jih bomo.
Odgovori
0 0
machines
27. 01. 2026 12.11
14 dni dopusta na jadranu u lipoj naši so že rezervirali
Odgovori
0 0
a res1
27. 01. 2026 12.02
Problem bodo sodniki. Po moje so se že zmenili €€€€
Odgovori
+1
1 0
Panter 63
27. 01. 2026 11.59
Zdaj že iščeta alibi v slučaju poraza, a tekma se ni začela. Kot ponavadi za vse poraze so vam krivi sodniki in sploh ni dvoma če izgubita danes bodo sodniki. V Prevceve smuči krivi drugi, na prejšnjih OI v Parizu v vsakem porazu bili sodniki krivi, na kajaku divjih vodah sta drame delali spet s sodniki, na EP v Nemčiji je sodnik bil kriv proti Srbiji da je podaljšal tekmo neopravičeno....in bi lahko naštevali do jutra. Ne moreta sprejeti normalno poraza.
Odgovori
-2
0 2
Rudar
27. 01. 2026 11.34
Težka bo, ma upajmo na najboljše.
Odgovori
+0
2 2
Kriss-slo
27. 01. 2026 11.17
ce pa kej nimamo je pa to sproscenost vtaksnib kljucnih tekmah..ena od opcij je da bomo s slabimi streli razbranili hr vratarje..npr horzen je igral telo dibro do sedaj..ampak pod pravim pritiskom ne deluje dobro..pricakujem zgresene zicerje s strani njega..kot se od nekaterih. idealno bi sicer bilo da skos lovimo majhen zaostanek do zadnjih 10 min. hrvatje bodo danes sigurno igrali vrhunsko saj so prakticno odpisani in brez pritiska..medtem,ko je na nasih malo vecji pritisk..samo upam ,da ne bomo zopet zaceli z umatano igro,namernimi favli in zakuhali dvoboj..zaradi nasih kompleksov se zelo radi pustimo sprovociraru na grobo igro in potem vrniti z umazano igro,kot smo to poceli proti fercom..suholeznik bu moral dobit prepoved tekmocanja za tisti nameren udarec proti glavi..in to s pestjo..tovrstnih prekrskov ne vidis velikokrat..
Odgovori
-4
0 4
Ayiluss
27. 01. 2026 11.37
Umazano igrajo Hrvati, ne naši. Se pa bojim, da jim bodo sodniki to igro dopuščali, ker vselej sodijo v njihovo korist (ne samo proti nam, ampak proti ostalim ekipam tudi).
Odgovori
-1
1 2
hojladri123
27. 01. 2026 11.40
No tale sproščenost oz. nesproščenost na ključnih tekmah v tem primeru s Hrvati ne pije vode. Poglej zgornjo statistiko: 2:1 za naše če izvzamemo prijateljske tekme... Naši so proti njim vedno bili motivirani enako kot so oni proti našim, za razliko pa so Hrvati v večino tekem vstopili ponosno in prepričani da bodo z našimi opravili z lahkoto, kar se jim je večkrat obrnilo. Fantje so pokazali da znajo igrat predvsem pa kažejo ekipno igro. Napovedujem tesno igro, zmagala pa bo ekipa ki bo imela bolje razpoloženega golmana.
Odgovori
-1
0 1
Panter 63
27. 01. 2026 12.09
Ayiluus zakaj nekaj nakladaš brez osnove. Koliko je Hrvatov dobilo rdečih kartonov. Suholesnik dve tekmi prepovedi. Dej se malo zresni malinovec. Bodo objektiven če se da.
Odgovori
-1
0 1
Ayiluss
27. 01. 2026 12.18
Panter ti pokaži malo objektivnosti, namreč to, kar sem jaz napisal je dejstvo. Hrvati imajo izdatno sodniško pomoč, nisem pa jaz kriv, če si ti slep in tega ne opaziš.
Odgovori
+0
1 1
Panter 63
27. 01. 2026 12.33
Argumente ven, nej ti meni svoja dejstva. Bom ti pomagal glede argumentov(število sedemetrovk, izključitve....), po tekmi ali skupaj. Mogoče te bodo ti podatki demantirali. Samo sta vi andjeli.
Odgovori
0 0
borjac
27. 01. 2026 11.04
Samo sodniki Sloveniji lahko preprečijo zmago nad Hrvati , z sodniki so imeli Hrvati zmeraj mafi..ske povezave.
Odgovori
+1
4 3
Kriss-slo
27. 01. 2026 11.12
aja bos po porazu z hrvati ali islandci
Odgovori
-3
0 3
Kriss-slo
27. 01. 2026 11.19
la ne oglasej se vec s tako neumestnimi komentarji
Odgovori
-3
0 3
bibaleze
