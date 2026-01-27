Slovenska prednost sproščenost, Hrvaška širši nabor igralcev

Slovenija vs Hrvaška FOTO: Sofascore.com

Ali Slovenijo trese rokometna mrzlica? Zaenkrat ne oz. samo v rokometnih sredinah. Morda bo po obračunu s Hrvati drugače. Razumljivo, v primeru zmage, ali pa, da se bo po spopadu s sosedi, ki imajo zanimivo zgodovino, veliko govorilo o sodniškem kriteriju delivcev pravice iz Bosne in Hercegovine (Amar in Dino Konjičanin), bo zgodba povsem drugačna. Obenem pa bi Slovenija z zmago naredila korak k uvrstitvi v polfinale.

Blaž Janc bo skupaj s soigralci nadaljeval z iskanjem poti do zmage. Cilj pred dvobojem s Hrvati je znan že dolgo. FOTO: RZS

Nekaj o čemer ni nihče iz čete Uroša Zormana pred začetkom evropskega prvenstva govoril, morda razmišljal pa tega ni upal povedati na glas. "Uvrstitev v drugi krog je osnovni cilj," je ponavljal Ljubljančan na slovenski klopi pred odhodom, skromnost v napovedih podkrepil s številnimi odpovedmi, poškodbami. A zaupal je sistemu, ki sta ga pripravila s pomočnikom Mirkom Skokom, v udarni postavi pa ima posameznike, ki so sposobni igrati na najvišji evropski ravni.

Dva člana Barcelone (Domen Makuc in Blaž Janc), Flensburga (Domen Novak), dva Gummersbacha (Tilen Kodrin in Kristjan Horžen) in Celja Pivovarne Laško (Andraž Makuc), so ob vratarskem dvojcu Miljan Vujović (Stuttgart) – Jože Baznik (Aix), sposobni igrati z vsakim, namučiti vsakogar, do tistih zares najboljših na evropskem prvenstvu pa jim manjka kakšen igralec več v rotaciji.

Branko Tamše odgovarja

Zakaj lahko Slovenija premaga Hrvaško?

"Zato, ker je sproščena, ker igra zelo hitro. Sploh ob dejstvu, da bodo Hrvati tudi na polfinalnem obračunu igrali z dvema menjavama."

Zakaj lahko Hrvaška premaga Slovenijo?

"Zato, ker imajo širok nabor igralcev, obenem pa jim utegne ustrezati sodniški kriterij. Sploh, če bodo dovoljena igra na robu izključitve."

Branko Tamše je v preteklosti deloval tudi pri najboljših hrvaških klubih, Zagrebu in NEXEju iz našic. FOTO: Trimo Trebnje

Kdo ima pred to tekmo več 'goriva v rezerovarju'?

"Rekel bi, da naši ključni igralci, v mislih imam zunanjo linijo, veliko bolj trošijo, kot hrvaški. Blaž Janc, tako statistika, igra v povprečju 50 minut na tekmo. Po drugi strani je tudi Zvonimir Srna na drugi strani prišel na prvenstvo po bolezni. Rekel bi, da so Hrvati, zaradi več igralcev v rotaciji, nekoliko bolj spočiti. Ampak tako je na papirju, igrišče pa bo edino merilo."

Na zadnjem svetovnem prvenstvu so si medalje razdelile tri reprezentance, ki jih vodijo profesionalni selektorji. Danska z Nikolajem Jacobsenom, Hrvaška z Dagurjem Sigurdssonom in Francija z Guillaumom Gillom. Je profesionalni selektor prednost Hrvaške na tako pomembni tekmi?