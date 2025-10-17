Slovenska reprezentanca po zmagi nad Portugalci do polfinala in kolajne

Slovenija je doslej edino kolajno na ekipnem EP osvojila leta 2017 v Luksemburgu, ko je bila v postavi Bojan Tokić, Darko Jorgić, Deni Kožul in Jan Žibrat tretja.

Osem let kasneje je Kožul (138. na lestvici ITTF) Sloveniji zagotovil prvo točko, potem ko je premagal drugopostavljenega in na lestvici 29 mest višje uvrščenega Portugalca Joaa Geralda s 3:1 (12, 5, -8, 4). Nato je prvi slovenski lopar Jorgić (10.) prav tako potreboval štiri nize proti staremu znancu Thiagu Apolonii (97.). Slavil je s 3:1 (12, 8, -7, 7).