Slovenska reprezentanca v odbojki sede druga v Italiji

Pomočnik selektorja Branko Mihorko, ki je v odsotnosti Simona Božiča vodil reprezentanco, po koncu tekmovanja ni skrival zadovoljstva: "Fante bi rad pohvalil za pristop k igri na vseh štirih tekmah. Zadovoljen sem s tem, kar so prikazali, predvsem pa je zelo pomembno, da so iz tekme v tekmo igrali bolje in napredovali v igri. Na celotnem turnirju so dokazovali, da lahko igrajo na zelo visoki ravni. Žal se nam v igri še pojavljajo nihanja in to bomo morali odpraviti na treningih, ki nas še čakajo pred evropskim prvenstvom."

Slovenske odbojkarje zdaj čaka nekaj počitka, nato pa bodo na vrsti priprave na evropsko prvenstvo, ki ga bo med 17. in 23. oktobrom gostil turški Kemer.