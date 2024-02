Slovenska reprezentanca za konec skupinskega dela nadigrala še Malezijo

Slovenija je v skupini 7 po vrsti premagala Singapur (3:1), Brazilijo (3:1), Kanado (3:0) in Malezijo (3:0) za končnih osem točk in predčasno uvrstitev v osmino finala.

V dodatne kvalifikacije so se iz te skupine uvrstili še igralci Singapurja (7 točk) in Brazilije (6), prvenstvo pa sta že končali reprezentanci Kanade (5) in Malezije (4), ki je edina ostala brez zmage. Nastop med 16 najboljšimi si je že zagotovilo vseh osem zmagovalcev skupin. Ob Sloveniji so to še Kitajska, Nemčija, Južna Koreja, Francija, Japonska, Švedska in Portugalska.