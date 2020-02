Slovenska reprezentantka okrepila Krimovke

Maja Svetik je bila del reprezentančne odprave na svetovnem prvenstvu na Japonskem, sicer pa je, v Šempetru pri Gorici rojena rokometašica, v zadnjih sezonah opravljala kapetansko vlogo pri ajdovskemu Mlinotestu, v katerem igra od malih nog. V članski konkurenci je prvič zaigrala pri 16 letih. Primorska rokometašica je po francoski reprezentantki Oceane Sercien-Ugolin druga okrepitev serijskih državnih prvakinj, ki si po štirih sezonah želijo preboja iz glavnega dela med osmerico najboljših evropskih rokometnih ekip. "Moja pričakovanja ob prestopu so velika. Vedno sem si želela igrati v večjem klubu, na bolj profesionalni ravni ter biti del Lige prvakinj. Zavedam se, da bo preskok na višjo stopničko velik, a to je zame izreden motiv. Vedno sem vesela novih izzivov, novih ciljev in vsega kar pride na poti pri doseganju le-teh. Zato sem prestopa zelo vesela in že nestrpno pričakujem prihodnjo sezono," je za uradno spletno stran kluba z Galjevice povedala 23-letna slovenska reprezentantka, ki je tako postala druga okrepitev Krima Mercatorja za naslednjo sezono.