Slovenska rokometna reprezentanca se je z vlakom odpravila v Zagreb

"Že nekaj časa gradimo ime. V zadnjih letih kažemo dobre predstave in smo večinoma konstantni. Zagotovo kdaj pride kakšna slaba tekma in takrat se je treba kar največ naučiti. Javnost pričakuje nekaj več, mi pa moramo ostati skromni, igrati tekmo po tekmo. Tako moramo delovati. Vse oči in misli so usmerjene v Kubo," je pred odhodom v Zagreb z železniške postaje v Ljubljani dejal Domen Makuc .

Slovenci so v pripravljalnem obdobju še iskali formo, slavili so proti Alžiriji (37:32) in Katarju (38:30), zaušnico pa v petek v Zagrebu prejeli proti domačinom Hrvatom (25:33). Ta sicer ni povzročila panike v slovenskem taboru, je pa dala vedeti, da je pred ekipo še precej dela.

Slovence v prvem delu tekmovanja v Zagrebu po četrtkovem preizkusu proti Kubi čakata še tekmi proti Zelenortskim otokom v soboto ter v ponedeljek proti Islandiji. V skupini G sta favorizirani prav Slovenija in Islandija, zato se vsaj na prvi pogled zdi začetek sporeda SP primeren za tempiranje forme pred drugim delom prvenstva. Tja namreč napredujejo najboljše tri reprezentance iz vsake od osmih skupin.

"Zagotovo je čast igrati za reprezentanco. Vsi fantje, ki smo tu, si to želimo. Za OI v Parizu še nisem bil pripravljen na tak ritem treningov in tekem. Zdaj sem vesel, da sem zraven. Dobro se razumemo, smo res super klapa. Zdaj, ko pridejo prave tekme, se bo to videlo na igrišču," je prepričan Makuc.

"So fizično izjemni, imajo višino in kilograme. Imajo izjemne 'šuterje'. Gojijo dosti hiter rokomet, so malce atipični. Ni neke organizacije ne v obrambi ne v napadu, ampak gre za resnega nasprotnika, ki ga je treba resno vzeti od prve sekunde," pravi slovenski selektor.

Priprave na SP je označil za nekoliko boljše kot pred Parizom. Francoska prestolnica in predstave tam pa so mu dale občutek odgovornosti do igralcev in javnosti.

"Čutimo veliko odgovornost. Vemo, kako so pri nas ta nihanja. Ponavadi je po uspešnem tekmovanju lahko na naslednjem kritično. Moramo se zavedati, kaj smo do danes počeli in kje smo bili še nekaj časa nazaj. Najlažje je v življenju loviti, najtežje pa je ostati na neki ravni," pravi Zorman.

"Veliko samozavesti smo odnesli z olimpijskih iger. Dvignili smo Slovenijo na top položaje v Evropi in na svetu, zato je nekaj dodatnega pritiska. Moramo se začeti zavedati, da Slovenija spada med največje reprezentance in to smo dokazali na zadnjih prvenstvih. Zdaj moramo držati korak s temi reprezentancami," pa je prepričan Miha Zarabec.

Čeprav čutijo odgovornost in samozavest, določenega rezultata ne napovedujejo: "Ne ustvarjamo si pritiska zaradi medalje, želimo pa si seveda jo. Pritisk je bolj zaradi tega, ker vemo, da smo veliko naredili v preteklosti. Imamo kakovost, znanje in spadamo na to raven," je še sporočil Zarabec, ki v Zagrebu upa na kar najbolj glasno podporo slovenskih navijačev.