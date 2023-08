Janja Garnbret do nove medalje, srebrna v težavnosti

V soboto je z izjemno predstavo osvojila svojo še sedmo zlato kolajno na svetovnih prvenstvih, kar je največ med vsemi športnimi plezalkami in plezalci na prvenstvih.

Janja Garnbret je nastopila v svojem še devetem finalu na svetovnih prvenstvih. To je njena že četrta kolajna v težavnosti na svetovnih prvenstvih, druga srebrna, ob tem ima še dve zlati.

A na startu je bila danes odlična japonska najstnica Mori, ki v finalu ni naredila napak in je smer preplezala hitreje kot Slovenka. Čeprav sta obe osvojili vrh smeri, je zmaga šla na Japonsko. Garnbret je osvojila srebro, bron je pripadel zlati s SP pred dvema letoma Chaehyun Seo iz Južne Koreje.

Vseh pet Slovenk se je skozi kvalifikacije prebilo v nedeljski polfinale težavnosti. Vita Lukan, ki se je pred odhodom na SP v Brianconu veselila krstne zmage v svetovnem pokalu, je v težavnosti ostala tik pod robom finala na desetem mestu. V finale je tokrat napredovalo devet tekmovalk.

Sara Čopar in Lucija Tarkuš sta svoj debi na članskih svetovnih prvenstvih končali na 18. oziroma 21. mestu. Moški polfinale je sicer minil brez slovenskega zastopstva.

Prvenstva še ni konec. Prihodnji teden bo sledil vrhunec z olimpijskimi kvalifikacijami, polfinalom in finalom v olimpijski kombinaciji balvanov in težavnosti. Garnbret se je z zmago na balvanih in srebrom v težavnosti zanesljivo uvrstila v boj za olimpijsko vozovnico za Pariz.