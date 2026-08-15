Slovenska štafeta 4 x 100 m se ni uvrstila v finale EP

Staš Tin Lorbar, Filip Oiclj, Andrej Skočir in Anej Čurin Prapotnik so zgrešili tudi slovenski rekord, 38,91, ki so ga v isti postavi tekli 16. julija letos v Luzernu. Za finale je bilo treba teči 39,17 sekunde. "Zamudili smo veliko priložnost, saj nekaj ekip ni bilo v popolnih postavah, kot so Italija, Nizozemska in Belgija. Vidim sicer potencial v tej štafeti, ampak to je odvisno tudi od trenerjev, da bi tej štafeti posvetili potrebno pozornost za dobre nastope na velikih tekmah," je izpostavil Čurin Prapotnik.

Anej Čurin Praprotnik FOTO: Profimedia

Je prvo ime slovenske štafete in je na tem prvenstvu posamično na 100 m tekel v polfinalu in bil peti v skupini za skupno 11. čas z 10,36 sekunde. Slovenski rekord je 19. junija letos v Mariboru spustil na 10,09 sekunde. "Ko sem gledal naš tek na velikem zaslonu, se mi je zdelo, da gremo kar dobro po progi. V trenutku, ko sem prejel palico, pa smo bili že kar precej zadaj. Mislil sem, da bom več pridobil v zadnji ravnini. Nekaj sicer sem, ampak po prečkanju ciljne črte sem videl, da je bilo kar nekaj reprezentanc pred nami," je nastop strnil slovenski rekorder.

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