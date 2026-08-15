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Slovenska štafeta 4 x 100 m se ni uvrstila v finale EP

Birmingham, 15. 08. 2026 15.04 pred 3 urami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Štafeta 4 x 100 m, Birmingham 2026

Slovenska moška štafeta 4 x 100 m je danes edina zastopala slovenske barve na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki se bo v Birminghamu končalo v nedeljo. V prvem krogu kvalifikacij je dosegla skupno 11. izid in se z 39,28 sekunde ni uvrstila v večerni finale. Najboljši so bili gostitelji Britanci z 38,29 sekunde.

Staš Tin Lorbar, Filip Oiclj, Andrej Skočir in Anej Čurin Prapotnik so zgrešili tudi slovenski rekord, 38,91, ki so ga v isti postavi tekli 16. julija letos v Luzernu. Za finale je bilo treba teči 39,17 sekunde.

"Zamudili smo veliko priložnost, saj nekaj ekip ni bilo v popolnih postavah, kot so Italija, Nizozemska in Belgija. Vidim sicer potencial v tej štafeti, ampak to je odvisno tudi od trenerjev, da bi tej štafeti posvetili potrebno pozornost za dobre nastope na velikih tekmah," je izpostavil Čurin Prapotnik.

Anej Čurin Praprotnik
Anej Čurin Praprotnik
FOTO: Profimedia

Je prvo ime slovenske štafete in je na tem prvenstvu posamično na 100 m tekel v polfinalu in bil peti v skupini za skupno 11. čas z 10,36 sekunde. Slovenski rekord je 19. junija letos v Mariboru spustil na 10,09 sekunde.

"Ko sem gledal naš tek na velikem zaslonu, se mi je zdelo, da gremo kar dobro po progi. V trenutku, ko sem prejel palico, pa smo bili že kar precej zadaj. Mislil sem, da bom več pridobil v zadnji ravnini. Nekaj sicer sem, ampak po prečkanju ciljne črte sem videl, da je bilo kar nekaj reprezentanc pred nami," je nastop strnil slovenski rekorder.

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"Boljši smo kot pred dvema letoma, ko na EP nismo prišli do cilja, ampak finala si nismo priborili. V Luzernu smo tekli rekord z zelo slabimi predajami. Prva je bila tokrat zelo dobra, druge nisem videl, najina zadnja s Skočirjem pa ni bila ne dobra ne slaba," je ocenil Čurin Prapotnik.

"Bile so zelo spremenljive vetrovne razmere. Na ogrevalnem stadionu je trener Boštjan Fridrih dejal, da je na zadnjem zavoju veter v prsi. Ko sem prišel na start, pa je močno pihalo v hrbet. To pomeni, da je bilo treba prilagoditi mesto predaje. Mogoče sem zato malo napačno ocenil razdaljo," je bil razočaran Skočir, tako kot tudi preostala člana četverice.

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flojdi
15. 08. 2026 19.02
Bo pa drugič !
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