Slovenska štafeta z državnim rekordom v finale EP

Slovenke so kar za 8,24 sekunde izboljšale prejšnji slovenski rekord, ki so ga leta 2012 dosegle mladinke Nastja Govejšek, Kaja Sajovec, Tjaša Pintar in Mojca Sagmeister ter Sloveniji priplavale zgodovinski prvi finale v tej prestižni plavalni disciplini na EP. Zgodba skoraj spominja na sanjski razplet finala štafet 4 x 200 m prosto, ko so Sara Isaković, Anja Klinar, Urša Bežanin Mojca Sagmeister na EP 2012 prav tako na Madžarskem, takrat v Debrecenu, na 4 x 200 m osvojile bronasto odličje in se uvrstile na OI. Tudi tokrat je cilj olimpijski nastop, o tem pa bo odločal čas do konca kvalifikacij, ko bodo nekatere reprezentance še skušale izboljšati svoje dosežke. Že v prvi predaji je s 54,49Neža Klančar dosegla tudi nov slovenski rekord na 100 m prosto. Rekord z mladinskih OI 2018 v Buenos Airesu, kjer je osvojila odličje, je popravila za šest stotink sekunde. Pred tem je bila že rekordna na 50 m prosto, kjer si je priplavala polfinale.

Izjemna izida sta dosegli tudiKatja Fain (54,77) in Janja Šegl(54,61) v drugi in tretji predaji, Tjašo Pintar (55,74) pa ima nekaj atomov rezerve za finale. Pred Slovenijo so se uvrstile Nizozemska (3:38,20), Danska (3:38,88), Velika Britanija (3:39,08) in Francija (3:39,25). Zaostale pa so Italijanke, Švedinje in Madžarke, ki bodo dopolnile finale.