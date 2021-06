Slovenska teniška junakinja ob vrnitvi v domovino: Ganjena sem

Kljub temu, da je Rusinja Anstazija Pavljučenkova vzela mero slovenski teniški junakinji Tamari Zidanšek, je slednja ob vrnitvi v domovino doživela prisrčen sprejem.

Na letališču Jožeta Pučnika se je namreč zbralo nekaj najzvestejših privržencev 23-letnice, ki je v minulem tednu in pol navdušila tako slovensko kot tudi širšo športno javnost. S simpatičnostjo, vztrajnostjo in ponižnostjo je osvojila srca mnogih rojakov in rojakinj, v prvi izjavi za domače medije pa je izpostavila pomembnost zavedanja, da je v zadnjih dneh čutila veliko podporo slovenskih navijačev.

"Vesela sem povratka v domovino. Za mano je zelo naporno in hkrati uspešno obdobje. Še zdaj težko verjamem, da sem s svojimi igrami dvignila Slovenijo na noge. ganjena sem," je uvodoma povedala Zidanškova, ki si bo v prihodnjih dneh privoščila nekaj oddiha, nato pa sledila novim ciljem.

"Zdaj bi se rada nekoliko odpočila, potem pa bo čas za nove izzive. Vesela sem, da me je prišlo pozdraviti tako veliko ljudi, med njimi tudi moja babica, čigar solze so tudi mene skoraj spravile v jok," je še pristavila polfinalistka letošnjega Odprtega prvenstva Francije.