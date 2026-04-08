Slovenska teniška reprezentanca v Portorožu proti zdesetkanim Špankam

Portorož, 08. 04. 2026 16.41

STA
Veronika Erjavec

Slovenska ženska teniška reprezentanca ima ta konec tedna priložnost za ponovitev zgodovinskega dosežka iz leta 2023 in vnovičen preboj na zaključni turnir pokala Billie Jean King. Gostila bo peto ekipo sveta Španijo, ki pa je v Portorož pripotovala v močno okrnjeni zasedbi.

Maša Zec Peškirič
Medtem ko bo Slovenija pod vodstvom kapetanke Maše Zec Peškirič prvič po treh letih in turnirjih najboljših dvanajstih reprezentanc sveta v Sevilli nastopila z vsemi najboljšimi igralkami, selektorica Španije Carla Suarez Navarro ne bo mogla računati na tri najboljše igralke, Cristina Bucsa, ki na lestvici WTA zaseda 31. mesto, Jessica Bouzas Maneiro, 47. tenisačico sveta, in Paula Badosa, nekoč drugo igralko na svetu.

Prvi lopar Španije v teniškem centru Portorož bo tako Kaitlin Quevedo, ki s 127. mestom zaostaja tako za Veroniko Erjavec, ki je ta teden na 99. mestu, kot Kajo Juvan - 105., medtem ko je Tamara Zidanšek le mesto za njo. Poleg omenjenih sta v reprezentanci Slovenije še Dalila Jakupović in Nika Radišić, medtem ko ekipo Španije dopolnjujejo Leyre Romero (175.), Guiomar Maristany Zuleta de Reales (180.), Aliona Bolsova (243.) in Sara Sorribes Tormo (525.).

Kaja Juvan
Slovenke se z vlogo favoritinj ne obremenjujejo, saj ne želijo ustvarjati dodatnega pritiska, zavedajo pa se, da imajo odlično priložnost, da se znova zavihtijo med svetovno elito, ki se bo septembra merila na Kitajskem. Za razliko od Seville 2023 bo v Shenzhenu nastopilo le osem najboljših ekip sveta.

"Ne spuščamo se v številke in uvrstitve na lestvici, saj želimo pozornost usmeriti nase in na vsak dvoboj posebej. Treba je iti korak za korakom in se dobro pripraviti za vsako partijo. Dejstvo je, da so naše igralke v dobri formi in da lahko predvsem na domačem igrišču in ob pomoči publike premagajo kogar koli," je na novinarski konferenci v Portorožu povedala Zec Peškirič, ki je na mestu kapetanke nasledila Andreja Kraševca.

Zec Peškirič je reprezentanco prevzela lani in jo v Indiji pripeljala do zmage proti domačinkam ter favoriziranim Nizozemkam. Tedaj je pri Sloveniji manjkala Erjavec, tokrat pa je kapetanka zbrala vse najboljše slovenske igralke. "V Indiji smo se imeli fenomenalno. Punce so ustvarile pravi ekipni duh, se spodbujale in na koncu tudi zmagale, zato jih ni bilo težko prepričati, da pridejo v Portorož," je dodala kapetanka.

Novinarske konference sta se od slovenskih igralk udeležili Erjavec in Juvan, ki sta povedali, da so pogoji na slovenski obali odlični, služi jim tudi vreme, predvsem pa vse komaj čakajo, da se znova predstavijo na centralnem igrišču, na katerem ni bilo teniškega dvoboja že od turnirja WTA 125 leta 2022.

"Glede na to, da je šele začetek peščene sezone, je igrišče odlično pripravljeno. V preteklih tednih sem igrala v Turčiji in v Dubrovniku in moram reči, da so bila tam igrišča slabša. Upam, da bo v petek in soboto na tribunah veliko gledalcev, saj imamo dekleta malo priložnosti, da se predstavimo domači publiki," je dejala Veronika Erjavec.

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
