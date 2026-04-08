Slovenska teniška reprezentanca v Portorožu proti zdesetkanim Špankam

Maša Zec Peškirič FOTO: Damjan Žibert

Medtem ko bo Slovenija pod vodstvom kapetanke Maše Zec Peškirič prvič po treh letih in turnirjih najboljših dvanajstih reprezentanc sveta v Sevilli nastopila z vsemi najboljšimi igralkami, selektorica Španije Carla Suarez Navarro ne bo mogla računati na tri najboljše igralke, Cristina Bucsa, ki na lestvici WTA zaseda 31. mesto, Jessica Bouzas Maneiro, 47. tenisačico sveta, in Paula Badosa, nekoč drugo igralko na svetu. Prvi lopar Španije v teniškem centru Portorož bo tako Kaitlin Quevedo, ki s 127. mestom zaostaja tako za Veroniko Erjavec, ki je ta teden na 99. mestu, kot Kajo Juvan - 105., medtem ko je Tamara Zidanšek le mesto za njo. Poleg omenjenih sta v reprezentanci Slovenije še Dalila Jakupović in Nika Radišić, medtem ko ekipo Španije dopolnjujejo Leyre Romero (175.), Guiomar Maristany Zuleta de Reales (180.), Aliona Bolsova (243.) in Sara Sorribes Tormo (525.).

Kaja Juvan FOTO: AP

Slovenke se z vlogo favoritinj ne obremenjujejo, saj ne želijo ustvarjati dodatnega pritiska, zavedajo pa se, da imajo odlično priložnost, da se znova zavihtijo med svetovno elito, ki se bo septembra merila na Kitajskem. Za razliko od Seville 2023 bo v Shenzhenu nastopilo le osem najboljših ekip sveta. "Ne spuščamo se v številke in uvrstitve na lestvici, saj želimo pozornost usmeriti nase in na vsak dvoboj posebej. Treba je iti korak za korakom in se dobro pripraviti za vsako partijo. Dejstvo je, da so naše igralke v dobri formi in da lahko predvsem na domačem igrišču in ob pomoči publike premagajo kogar koli," je na novinarski konferenci v Portorožu povedala Zec Peškirič, ki je na mestu kapetanke nasledila Andreja Kraševca. Zec Peškirič je reprezentanco prevzela lani in jo v Indiji pripeljala do zmage proti domačinkam ter favoriziranim Nizozemkam. Tedaj je pri Sloveniji manjkala Erjavec, tokrat pa je kapetanka zbrala vse najboljše slovenske igralke. "V Indiji smo se imeli fenomenalno. Punce so ustvarile pravi ekipni duh, se spodbujale in na koncu tudi zmagale, zato jih ni bilo težko prepričati, da pridejo v Portorož," je dodala kapetanka.

