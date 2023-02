Slovenska ženska odbojka odslej bogatejša za milijon evrov

Na OZS so se odločitve FIVB zelo razveselili. Po besedah predsednika Metoda Ropreta so pridobljena sredstva izjemnega pomena: "Gre za številke, ki jih doslej nismo bili vajeni in ki nam v takšnih okvirih doslej še nikoli niso bile na voljo. V slovenski odbojki se nam kaj takega še ni zgodilo. Vselej smo prejemali vrsto pohval in stiskov rok, zdaj pa smo za naše delo in programe prvič tudi konkretno nagrajeni."

Skozi omenjeni program bo OZS za razvoj ženske reprezentance v petih letih prejela milijon evrov, torej 200.000 letno.

"S tem je za to mlado generacijo odbojkaric srednjeročno, če ne celo dolgoročno, poskrbljeno. Ob tem je potrebno izpostaviti, da je ena od zahtev FIVB, ki jo moramo izpolniti, stalno oblikovanje vrhunskih strokovnih štabov oz. okolja okrog reprezentance. Ocenjujem, da z Marcom Bonitto in njegovimi sodelavci to imamo. Ta projekt ima namreč tako trdne usmeritve in temelje, da prostora za improvizacijo ni," je za OZS še dodal njen predsednik Ropret.

Slovenska ženska izbrana vrsta bo letos nastopila na evropskem prvenstvu, ki ga bodo med 15. avgustom in 3. septembrom gostile Belgija, Italija, Estonija in Nemčija. Dekleta bodo igrala v skupini A v Gentu skupaj z gostiteljico Belgijo ter Srbijo, Poljsko, Ukrajino in Madžarsko. V drugem delu sezone varovanke Marca Bonitte čaka še prvi nastop v kvalifikacijah za olimpijske igre.