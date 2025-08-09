Svetli način
Slovenske kadetinje četrtič na svetovno prvenstvo

Ljubljana, 09. 08. 2025 07.47 | Posodobljeno pred 8 dnevi

Avtor
M.J.
Evropsko prvenstvo za rokometašice do 17 let se bliža koncu. Slovenska reprezentanca je na predzadnji tekmi s 26:20 ugnala Portugalke in si priigrala mesto na svetovnem prvenstvu. Tam bo nastopila četrtič v zgodovini.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenke pod vodstvom Boruta Hrena so v skupini prvega dela premagale Srbijo (29:23), klonile pa proti Norveški (26:29) in Madžarski (22:27), a v krogu treh ekip z dvema točkama bile najboljše in osvojile drugo mesto. V drugem delu so najprej remizirale z Nizozemkami (25:25), na odločilni tekmi za preboj v četrtfinale pa izgubile proti Švici (22:27). Prvo tekmo za razvrstitev od devetega mesta naprej so s 25:16 izgubile proti Čehinjam, v nedeljo pa jih po petkovi zmagi čaka obračun za končno 13. mesto. Tekmice ob 12. uri bodo znova Nizozemke.

Proti Portugalkam so slovenske rokometašice prevzele pobudo že na uvodu obračuna. Liana Vuković, Tiana Novak in Brina Mehlin so poskrbele za vodstvo s 3:0. Reprezentanci z Iberskega polotoka je začetni nalet uspelo zaustaviti, se približati na 3:4, a do popolnega zasuka ni prišlo.

Slovenke bodo četrtič nastopile na rokometnem SP.
Slovenke bodo četrtič nastopile na rokometnem SP. FOTO: RZS

Trije zadetki, ki so jih dosegle Lana Markežič, Katja Štukelj in Lija Koželj, so Slovenijo v 13. minuti popeljali na 7:3. V drugem poskusu je tekmicam uspelo znižati zaostanek na 7:9 in 8:10, nato pa so znova sledile minute Slovenk. Te so dosegle štiri zaporedne zadetke in slabih osem minut pred polčasom povedle s 14:8. V preostanku obračuna zmaga Slovenk ni bila pod vprašajem niti za trenutek. Pri Sloveniji je Markežić izkoristila vseh sedem strelov, štiri gole sta dodali Koželj in Vuković.

"Pred nami je bila zelo zahtevna tekma, sploh po visokem porazu proti Češki, ko nam nikakor ni uspelo priti do svoje igre. Nadigrani smo bili v vseh elementih igre. Ključno je bilo, da smo se po tekmi zaprli v hotel, regenerirali in dobro pripravili na tekmo. Po letu 2015 smo se ponovno uspeli neposredno kvalificirati na svetovno prvenstvo, kar je izjemen uspeh. Zelo sem ponosen na celotno ekipo," je po tekmi za uradno spletno stran RZS dejal trener Hren in dodal: "Tekma s Portugalkami je bila naporna predvsem s psihološkega vidika. Sedaj je to pozabljeno. V nedeljo nas čaka zadnja tekma, kjer bomo ponovno želeli zmagati in pozitivno zaključiti nastope na prvenstvu."

Slovenke kadetinje bodo na svetovnem prvenstvu – tja bo potovalo najboljših 14 ekip z letošnjega evropskega prvenstva – nastopile četrtič v zgodovini. Pred tem so bile del svetovne elite že v letih 2022 (Severna Makedonija), ko je prejela posebno vabilo, 2016 (Slovaška) in na premierni izvedbi leta 2006 v Kanadi. Gostiteljice tekmovanja prihodnje leto še niso znane.

