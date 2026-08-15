Slovenske na EP z drugim porazom proti Belgijkam

Alessandro Orefice je lahko kljub porazu bistveno bolj zadovoljen, kot je bil v petek.

Slovenke, ki so v petek izgubile z 0:3 v nizih, so tokrat dvoboj za zaprtimi vrati odprle dobro in dobile prva niza zelo zanesljivo. V zadnjih treh pa so prednjačile Belgijke in tako vpisale še drugo zmago v Ljubljani.

V slovenski ekipi so po 15 točk dosegle Maša Pucelj, Nika Milošič in Saša Planinšec, po 12 pa sta jih dodali Lorena Lorber Fijok in Fatoumatta Sillah. Pri Belgiji jih je 18 dosegla Britt Herbots.

Varovanke italijanskega stratega na slovenski klopi Alessandra Oreficeja so priprave na četrti nastop na evropskem prvenstvu začele konec julija, ko so se po zaključku evropske lige ter nekaj dneh počitka ponovno zbrale v Ljubljani.

Igrale so tudi kar nekaj prijateljskih tekem, pred obračunoma z Belgijkami še z B-reprezentanco Turčije, pred tednom dni pa so gostovale v Bratislavi, kjer so odigrale dve pripravljalni tekmi proti Slovakinjam.

EP bodo gostile Turčija, Švedska, Češka in Azerbajdžan. Slovenke bodo v Istanbul potovale prihodnji teden. Tam se bodo po vrsti pomerile z Nemčijo, Turčijo, Poljsko, Latvijo in Madžarsko.