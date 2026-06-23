Slovenske odbojkarice že do mesta na evropskem prvenstvu 2028

Slovensko izbrano vrsto v teh dneh spremljamo v boju za najvišja mesta v Evropski ligi, v kateri so naša dekleta po rednem delu tekmovanja med 24 reprezentancami osvojila prvo mesto in jih že to nedeljo, 28. junija, v Nitri čaka prva tekma polfinala proti Slovakinjam. Slovenke, ki si skozi Evropsko ligo skušajo zagotoviti tudi nastope v elitni Ligi narodov, so se po zmagi na zadnji tekmi proti Severni Makedoniji povzpele na 18. mesto na svetovni lestvici, ki jim ravno še zagotavlja zgodovinsko uvrstitev v VNL.

Poleg tega so si varovanke selektorja Alessandra Oreficeja po zmagah nad Črno goro, Gruzijo, Islandijo, Latvijo, Hrvaško in Severno Makedonijo ter z uvrstitvijo med štiri najboljše ekipe v Evropski ligi že priigrale vozovnico za prihodnje evropsko prvenstvo. Katere države bodo gostile EuroVolley 2028, še ni znano.