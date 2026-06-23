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Slovenske odbojkarice že do mesta na evropskem prvenstvu 2028

Ljubljana, 23. 06. 2026 11.08 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Slovenija - Latvija

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca si je z dobrimi predstavami v Evropski ligi, v kateri je na šestih tekmah nanizala šest zmag, že zagotovila uvrstitev na evropsko prvenstvo 2028. Prihajajoči polfinalni tekmi proti Slovaški si boste v prenosu lahko ogledali na VOYO.

Slovenija – Latvija
Slovenija – Latvija
FOTO: Aljoša Kravanja

Slovensko izbrano vrsto v teh dneh spremljamo v boju za najvišja mesta v Evropski ligi, v kateri so naša dekleta po rednem delu tekmovanja med 24 reprezentancami osvojila prvo mesto in jih že to nedeljo, 28. junija, v Nitri čaka prva tekma polfinala proti Slovakinjam. Slovenke, ki si skozi Evropsko ligo skušajo zagotoviti tudi nastope v elitni Ligi narodov, so se po zmagi na zadnji tekmi proti Severni Makedoniji povzpele na 18. mesto na svetovni lestvici, ki jim ravno še zagotavlja zgodovinsko uvrstitev v VNL.

Poleg tega so si varovanke selektorja Alessandra Oreficeja po zmagah nad Črno goro, Gruzijo, Islandijo, Latvijo, Hrvaško in Severno Makedonijo ter z uvrstitvijo med štiri najboljše ekipe v Evropski ligi že priigrale vozovnico za prihodnje evropsko prvenstvo. Katere države bodo gostile EuroVolley 2028, še ni znano.

Slovenija - Latvija
Slovenija - Latvija
FOTO: Aljoša Kravanja

Bodo pa na evropskem prvenstvu 2028 zagotovo nastopili tudi slovenski odbojkarji, evropska zveza pa je že sporočila, da bo ena od držav gostiteljic Črna gora. Obe prihajajoči polfinalni tekmi slovenske izbrane vrste proti Slovaški si boste lahko ogledali na VOYO.

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KOMENTARJI2

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ptuj.si
23. 06. 2026 11.44
Bravo.
Odgovori
+1
1 0
RUBEŽ
23. 06. 2026 11.29
No, zdaj se vidi po kateri panogi se naj zgledujejo druge panožne zveze. Bravo za odbojko.
Odgovori
+1
1 0
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