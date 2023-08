Slovenske odbojkarice čaka prva tekma na evropskem prvenstvu

Slovenija bo tekme skupinskega dela igrala v Gentu. V soboto jo čaka tekma z gostiteljico Belgijo, v nedeljo pa s Srbkinjami, aktualnimi evropskimi podprvakinjami. Po dnevu premora se bodo Slovenke v torek pomerile z Madžarkami, za konec predtekmovalnega dela dan kasneje pa še z Ukrajinkami.

Za slovensko izbrano vrsto bo to tretji nastop v zgodovini med evropsko elito po letih 2015 in 2019. Na zadnjem prvenstvu leta 2021 Slovenk ni bilo. Naslov evropskih prvakinj so osvojile Italijanke, ki so v finalu v Beogradu s 3:1 v nizih ugnale Srbkinje.